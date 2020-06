13 neue Corona-Fälle in Mainz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ (slo). Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Freitagmittag 13 neue Corona-Fälle für die Stadt Mainz vermeldet. Damit liegt die Zahl der offiziell Infizierten nun bei 649. Genesen sind 551 (+2) Personen. Die Zahl der Todesfälle blieb konstant bei 26. Die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen stieg von sechs auf zwölf. Im Landkreis Mainz-Bingen stieg die Zahl der Fälle um einen auf 428. Davon sind 392 (+1) Menschen genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 25. Pro 100 000 Einwohner gab es in den letzten sieben Tagen im Landkreis nur einen Fall.