14 akute Corona-Infektionen im Rheingau-Taunus-Kreis

RHEINGAU-TAUNUS - (saki). Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten liegt im gesamten Kreis bei 14, davon jeweils drei Fälle in Idstein und Niedernhausen und zwei in Taunusstein. Alle anderen Kommunen haben einen Fall oder keine Fälle. Diese Zahlen weist die Kreisverwaltung in der aktuellen Statistik auf ihrer Website unter www.rheingau-taunus.de aus. Insgesamt haben sich bislang 237 Menschen infiziert, davon 223 die Quarantäne beendet. Fünf Infizierte sind gestorben.