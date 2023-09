14-Jähriger soll Kind erstochen haben: Erleichterung im Ort

Der 14-jährige Deutsche wurde am Dienstagvormittag in der Wohnung der Familie in Pragsdorf festgenommen. Zur Schule war er offenbar nicht mehr gegangen. Kurz danach kam er wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Bei der Vorführung beim Haftrichter machte der 14-Jährige - wie schon vorher auch - auf Anraten seines Anwaltes keine Angaben. Der Richter bestätigte aber den „dringenden Tatverdacht“, wie eine Sprecherin des Amtsgerichtes sagte.