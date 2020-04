15 Covid-19-Kranke in Odenwälder Altenheim

Behindertenverbände schlagen Alarm: Während Altenheime beim Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern zunehmend in den Fokus geraten, würden behinderte Menschen, ihre Werkstätten und Tagesbetreuungseinrichtungen sowie ihre Angehörigen mit ihren Sorgen allein gelassen. Sie würden quasi nur noch "verwahrt", lautet die Kritik. Dies sieht Swen Klingelhöfer, Pressesprecher der Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd, die im Odenwaldkreis gemeinsam mit der Integra gGmbH ein Wohnheim, eine Werkstatt und zwei Tagesstätten unterhält, nicht so: "All unsere Einrichtungen bis auf das Wohnheim sind nun zwar außer Betrieb, doch wir halten Kontakt zu den Klienten, sind ansprechbar und gut vernetzt." Und wenn man einen Menschen, etwa im Betreuten Wohnen, mal nicht erreiche, "fahren wir raus zu ihm". Betreut werden insgesamt rund 400 Behinderte. (big)