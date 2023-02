15 Fakten zu Strom, die Sie kennen sollten

Pumpwasserkraftwerke: Strom muss umgewandelt werden, um ihn längerfristig zu speichern. Die mechanische Speicherung läuft in Deutschland über Pumpkraftwerke. Bei Stromüberschuss wird dabei Wasser nach oben gepumpt. Wird Strom benötigt, lässt man Wasser ab und treibt dabei Turbinen an, die Strom erzeugen. Batterien: Sie dienen der Speicherung von kleinen Strommengen etwa für elektronische Geräte. Ein Akkumulator (kurz Akku) lässt sich wiederaufladen. Größere Batterien finden sich in Elektroautos. Wasserstoff: Aus elektrischer Energie kann in einem Elektrolyseur Wasserstoff gewonnen werden, der in Tanks gespeichert wird. Mit einer Brennstoffzelle wird daraus wieder elektrische Energie. Bislang geht dieses Verfahren mit hohen Energieverlusten einher. In Deutschland verbrauchen private Haushalte 26 Prozent des Stroms.