15 Verstöße gegen Kontaktverbot in Worms

WORMS. Die Zahl der mit dem Coronavirus in der Stadt Worms und im Landkreis Alzey-Worms infizierten Personen hat sich in den vergangenen 24 Stunden um 9 erhöht, teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit. Stand 27. März, 16 Uhr, liegen 134 schriftliche Bestätigungen infizierter Personen vor. In Worms sind es demnach nun 59, also vier mehr, in der Verbandsgemeinde Monsheim sechs, in der VG Wonnegau 25 und in der VG Eich sieben. Drei Personen befinden sich im Krankenhaus. Elf ehemals positiv-getestete Personen im Landkreis Alzey-Worms und eine Person in Worms gelten als geheilt und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt.

Derweil geht die Stadt Worms weiter gegen Verstöße gegen das Versammlungs- und Kontaktverbot vor. Bis Donnerstagabend seien 15 Anzeigen wegen diverser solcher Verstöße geschrieben worden, so Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (CDU) auf Nachfrage dieser Zeitung. Sie seien gegenüber Personen ausgesprochen worden, die in Gruppen zu mehr als zwei Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, in der Fußgängerzone oder in Grünanlagen angetroffen worden seien. Es seien aber auch Gewerbetreibende erwischt worden, die trotz Verbot ihr Geschäft geöffnet hatten. Die Anzeigen haben nun einen Bußgeldbescheid zur Folge. Das Land hat jetzt auch einen Bußgeldkatalog beschlossen. Demnach wird es teuer: Wer gegen das Kontaktverbot verstößt, muss mit einer Strafe von 200 Euro rechnen. Die Stadt hatte bislang vor, ein Bußgeld von 60 Euro zu verhängen.