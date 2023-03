151 – Missbrauchsskandal um Sven B.: Ein Ende mit Schrecken

Doch spätestens der 23. März brachte Licht ins Dunkle, denn an diesem Tag fiel das Urteil gegen ihn und alle Ermittlungsergebnisse gelangten an die Öffentlichkeit - vor allem seine perfide Masche mit dem Pseudonym „Musti” und Alkohol und Drogen. Darüber spricht Volontär Dominik Theis in der aktuellen Rheingehört-Podcastfolge mitVRM-Reporter Jens Kleindienst, der den sechsmonatigen Prozess live verfolgt hat.