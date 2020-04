18 Altenheimbewohner in Darmstadt mit Coronavirus infiziert

Drei Personen sind am Samstag im Vogelsbergkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. (Foto: vchalup - stock.adobe)

Darmstadt - In dem Darmstädter katholischen Alten- und Pflegeheim St. Josef sind am Wochenende 18 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bislang zeigten die Betroffenen aber keine Krankheitssymptome, teilte die Stadt Darmstadt am Sonntag mit. Außerdem sei das Virus bei vier Mitarbeitenden nachgewiesen worden. Diese befänden sich in häuslicher Isolierung. Wie in anderen Altenheimen waren auch in St. Josef zuvor vereinzelt Covid-19-Erkrankungen aufgetreten. Eine 85-jährige betroffene Bewohnerin, die sich mt Vorerkrankungen bereits im Krankenhaus befand, war am Freitag verstorben.