195 Corona-Infizierte im Landkreis Darmstadt-Dieburg

DARMSTADT-DIEBURG - Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist am Mittwoch auf 195 gestiegen. Das bedeutet ein Plus von 18 Fällen gegenüber dem Vortag, wie der Landkreis mitteilt. Auf die einzelnen Altersklassen teilen sich die Erkrankten wie folgt auf: In der Altersgruppe bis vier Jahre gibt es im Kreis derzeit keinen Fall mehr. Von fünf bis 14 Jahren ist es ein Fall, ein Mädchen. Zwischen 15 und 34 Jahren gibt es derzeit 46 Infizierte, 35 davon männlich. Im Alter von 35 bis 59 Jahren sind es derzeit 104 Fälle, 68 davon männlich. Von 60 bis 79 Jahren sind 36 Infizierte erfasst, wovon 28 Männer sind. In der Altersklasse über 80 Jahre sind es derzeit acht Patienten, fünf davon männlich.

62 Personen gelten inzwischen als genesen, werden aber noch in der Gesamtzahl der Infizierten geführt. Todesfälle gab es keine neuen, deshalb stehen nach wie vor 2 an Covid-19 verstorbene Patienten in der Statistik des Landkreises: eine 90 Jahre alte Frau und ein 89 Jahre alter Mann.