„2024 ohne russisches Gas ist ambitioniert“

KLAUS MÜLLER

Der 51-jährige Klaus Müller ist seit 1. März Chef der Bundesnetzagentur. Müller folgt auf den 69-jährigen Jochen Homann, der nach zehn Jahren im Amt in den Ruhestand tritt. Müller (Grüne) war von 2000 bis 2005 Umweltminister in Schleswig-Holstein, 2006 wechselte er zur Verbraucherzentrale NRW. Ab 2014 war er Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes und damit gewissermaßen der oberste Verbraucherschützer Deutschlands. Müller wurde 1971 in Wuppertal geboren. 1997 beendete er ein Studium in Kiel als Diplom-Volkswirt. Danach war er bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein angestellt. Klaus Müller hat zwei Kinder und lebt in Berlin.