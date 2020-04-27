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Montag, 27.04.2020 - 04:45
3 min

21 000 Schutzmasken für die ganze Bergstraße

Der kurzfristig gegründete Verein "Wir sind Bergstraße" näht Schutzmasken und verteilt sie kostenlos an verschiedene Institutionen.

Von Robin Rieke
Nur einige von 500 Näherinnen: Die Helfer des Vereins "Wir sind Bergstraße" beliefern Pflege- und Altenheime, Hospizvereine und Pflegedienste mit Schutzmasken. Foto: Arne Schumacher

Nur einige von 500 Näherinnen: Die Helfer des Vereins "Wir sind Bergstraße" beliefern Pflege- und Altenheime, Hospizvereine und Pflegedienste mit Schutzmasken. Foto: Arne Schumacher

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DER VEREIN

Aus einer privaten Nähinitiative heraus wurde in Rekordtempo der gemeinnützige Verein "Wir sind Bergstraße" gegründet. Etwa 30 Helfer sind inzwischen im Kernteam aktiv, etwa um Stoffpakete und Masken auszufahren, dazu kommen 500 Näher.

Die Aktivitäten des Vereins kann man auch auf der Facebookseite der Initiative verfolgen. (rori)

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