Montag, 27.04.2020 - 04:45
3 min
21 000 Schutzmasken für die ganze Bergstraße
Von Robin Rieke
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DER VEREIN
Aus einer privaten Nähinitiative heraus wurde in Rekordtempo der gemeinnützige Verein "Wir sind Bergstraße" gegründet. Etwa 30 Helfer sind inzwischen im Kernteam aktiv, etwa um Stoffpakete und Masken auszufahren, dazu kommen 500 Näher.
Die Aktivitäten des Vereins kann man auch auf der Facebookseite der Initiative verfolgen. (rori)
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