Blühten, Sonne, gute Laune: Diese Frühlingsfotos stammen von unseren Instagram-User:innen aus Hessen und Rheinland-Pfalz. (Fotos: @evbu2019, @meenzer_bub_05, @nadusia12, @ammellis, @christa.duwe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Lange bleibt uns der Frühling nicht mehr erhalten. Der Sommer hat mit hohen Temperaturen und starken Gewittern schon angeklopft. Doch wir lieben die Zeit, in der die Pflanzen in voller Blüte stehen, um mit ihren Farben und Düften die Insekten anzulocken. Es ist die Zeit, in der die Frühjahrsmüdigkeit verschwindet und die Frühlingsgefühle aufkommen.

Die bunten Momente des Frühlings halten wir in Bildern fest. Auf unseren Instagram-Kanälen haben wir nach den Lieblingsfrühlingsfotos unserer User:innen gefragt – und es kam ein ganzes Fotoalbum voller Wonne zurück.

Hier zeigen wir 22 wunderbare Frühlingsbilder aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Für Ihre Lieblingsbilder können Sie abstimmen! Dafür einfach rechts oben über dem jeweiligen Bild auf "Vote" klicken. Es sind unbegrenzt viele Stimmabgaben möglich. Zu gewinnen gibt es nur gute Laune. Über die Ausgangsreihenfolge haben wir einen Zufallsgenerator entscheiden lassen.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Lesen Sie auch: Unsere Top-Ausflugstipps für die Ferien zuhause

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Lesen Sie auch: Fast jedes zweite Kinderfahrrad fällt im Test komplett durch