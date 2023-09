22.000 Kilometer pro Monat: Deutscher lebt Kindheitsraum

In Wubin werden die Reifen eingeladen, anschließend geht es in den Norden - bis zum Endziel Port Hedland. Am nächsten Tag fährt Zacharias wieder Richtung Süden, um weitere Reifen zu holen - so geht es ständig von A nach B und wieder zurück. Jeden Monat fährt er etwa 22.000 Kilometer. „Im Prinzip endet eine Tour nie“, sagt Zacharias. Oft arbeitet er 80 Stunden die Woche, manchmal sitzt er 17 Stunden pro Tag am Steuer. Geschlafen wird im Brummi.