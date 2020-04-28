Panorama

Aus aller Welt

plus
Dienstag, 28.04.2020 - 01:00
2 min

220000 Schutzmasken für Wormser Klinikum

Die Krankenhausleitung hatte sich zuletzt noch bitter über das Land beschwert, weil es nicht für benötigte Schutzausrüstung sorge. Jetzt hat das Logistiker TST geholfen.

Roland Keth: Lokalredakteur Worms
Von Roland Keth
Lokalredakteur Worms
Klinikum-Geschäftsführer Bernhard Büttner (l.) nimmt die Lieferung mit 220 000 Atemschutzmasken von TST-Prokurist Marcel Bicking entgegen. Foto: BilderKartell/Christine Dirigo

Klinikum-Geschäftsführer Bernhard Büttner (l.) nimmt die Lieferung mit 220 000 Atemschutzmasken von TST-Prokurist Marcel Bicking entgegen. (Foto: BilderKartell/Christine Dirigo)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I09FGIZtYFOnqJkyqUc0VTuuqUEyVSOlo2LhVSEbo21uplOVnKEmL2uioTDtLJkmVZBRpac0oTywnTIlVREcpzIeqT9lVT5iL2ttp2IbpvOxLKYQiTWypvOaMJgfLJq0YPO3nJHtp2Abq2IlVTImVTymqPjtH2AbqKE6oJSmn2IhVUc1VTWyn29goJIhVUIhMPO3nJHtq2IhnJptMTSmVRkuozDtLzIcVTEypvOPMKAwnTSzMaIhMlObMJkzMF4tETyyp2HtH29lM2IhVUAcozDtnzI0raDtMJyhVTquoacyplOGqZB8L2ftn2kynJ5ypvOaMKqipzEyov4tDJ0tF2kcozyeqJ0tp2yhMPOdMKE6qPNlZwNtZQNjVTElnJ5aMJ5xVTWyofB2qTyaqTHtH2AbqKE6oJSmn2IhVTShM2Ieo21gMJ4hVREuplOYpzShn2IhnTS1plObLKDtZGVjVQNjZPOAqJ5xozSmMJ5mL2u1qUcgLKAeMJ4tqJ5xVQRjZPNjZQNtnT9wnUqypaEcM2HtExMDZv1ALKAeMJ4tnJ4tEJ1jMzShMlOhMJugMJ4tn8B2oz5yov4=
EJyhMFO3nJAbqTyaMFOFo2kfMFObLKDtMTSvMJxtMTSmVSqipz1mMKVtGT9anKA0nJg1oaEypz5ynT1yovOHH1DtM2ImpTyyoUDhVREypvOHpzShp3OipaEmpTI6nJSfnKA0VTuuqPOxnJHtqz9hVTEypvOYoTyhnJgfMJy0qJ5aVTWyp3EyoTk0MFOGL2u1qUcuqKAlj7kmqUIhMlOuLzqynT9fqPO1ozDtn29mqTIhMaWynFOuqJLtMTIlVRuypaWhp2uynJ1ypvOVj7MbMFOuozqyoTyyMzIlqP4tETSlj7kvMKVtnTyhLKImVTuuqPOHH1DtMJyhMJ4tITIcoPOxMKZtDJ5mL2uuMzM1ozqmpUWynKAyplQQiTWypz5ioJ1yov4tEJyhMFOUMKA0MFjtMfB8pvOxnJHtF2kcozyeqJ0gE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtDzIlozuupzDtDfB8qUEhMKVtp2IbpvOxLJ5eLzSlVTymqQbt4bPrFJAbVT3QgzAbqTHtoJywnPOcoFOBLJ1yovOuoTjtqJ5mMKWypvOAnKEupzWynKEypzyhozIhVUIhMPOAnKEupzWynKEypvOzj7klVTEcMKAyVUEioTkyVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTyhVTEcMKAyovOmL2u3nJIlnJqyovOnMJy0MJ4tLzIxLJ5eMJ4h4bPp
ETyyVRkcMJMypaIhMlO2MKWmL2uuMzM0VTEyoFOYoTyhnJg1oFOyozEfnJAbVTEcMFOypzuiMzM0MFOGnJAbMKWbMJy0VTygVRucozWfnJAeVTS1MvOxnJHtq2IfqUqynKDtn25upUOyovOFMKAmo3IlL2IhVTShVUOypaCQgz5fnJAbMKVtH2AbqKE6LKImpfB8p3E1ozphVBXNaxEuplOcp3DtMfB8pvO1oaZtqJ5xVUMipvOuoTkyoFOzj7klVTEcMFOYo2kfMJqyovOuovO2o3WxMKWmqTIlVRMlo250VUAynUVtLzIlqJucM2IhMPO1ozDtp29lM3DtLaIwnUA0j6EvoTywnPOzj7klVT1ynUVtH2ywnTIlnTIcqBXNaPjtLzI0o250MFOxMKVtF2kcozyeL2uyMv4tFJ5mLzImo25xMKWyVRMTHQVgGJSmn2IhVUAynJIhVTEypacynKDtpzSlVUIhMPOhqKVtp2Abq2IlVUc1VTWyn29goJIhYvORLFOxnJImMFOxLKZtoJIxnKccozymL2uyVSOypaAiozSfVUMipvOynJ5ypvOOoaA0MJAeqJ5aVUAwnZB8qUcyovjtp2yhMPOmnJHtMfB8pvOxnJHtF2kcozyeoJy0LKWvMJy0MKVtMKu0pzIgVUqcL2u0nJph
Gz9loJSfMKW3MJymMFOvMJ7QgaEcM3DtMTSmVRglLJ5eMJ5bLKImVT1urTygLJjtpaIhMPN1ZPOTEyNlYH1up2gyovOcoFOXLJulYvORnJHtLJg0qJIfoTHtH2y0qJS0nJ9hVTuuqPOxLKZtDJ5aMJWiqP0tqJ5xVR5uL2uzpzSaMKMypzwQcTk0ozymVTSgVR1upzg0VTgioKOfMKE0VTqyj6EhMTIlqP4t4bPrDJkmVRglLJ5eMJ5bLKImVUqupzIhVUqcpvOgnKDtMTyyp2IgVSOlo2WfMJ0tLzymoTShMlO3MJy0MKA0M2IbMJ5xVTS1MvO1oaZtLJkfMJyhMFOaMKA0MJkfqPjtq2ImnTSfLvO3nKVtp2IbpvOzpz9bVUAcozDfVTEup3ZtISAHVUIhplOmolO0o2kfVTqynT9fMzIhVTuuqPO1ozDtq2ylVUIhp2IlMJ4tDzImqTShMPOxqKWwnPOxnJImMFOypz5yqKEyVRkcMJMypaIhMlOuqJMmqT9wn2IhVTgioz50MJ4h4bPp
ISAHYIOlo2g1pzymqPOALKWwMJjtDzywn2yhMlOaLJVtp2ywnPOvMKAwnTIcMTIhBvQvtW5KnKVtLJkmVSqipz1mMKVtEzSgnJkcMJ51oaEypz5ynT1yovOzpzI1MJ4tqJ5mVUAynUVtMTSlj7kvMKVfVTEup3Ztq2ylVTS1MzqlqJ5xVUIhp2IlMKVtF29hqTSeqTHtqJ5xVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVTIcozIhVRWynKElLJptMfB8pvOxLKZtoJIxnKccozymL2uyVSOypaAiozSfVTEyplOKo3Wgp2IlVRgfnJ5cn3IgplO1ozDtMTSgnKDtMfB8pvOxnJHtDJkfM2IgMJyhnTIcqPOcovOxnJImMKVtp2Abq2yypzyaMJ4tJzIcqPOfMJymqTIhVTgioz50MJ4h4bPp
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Worms,-kreisfreie-stadt Worms,-stadt Worms coronavirus
Kommentare
nach oben