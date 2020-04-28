Dienstag,
28.04.2020 - 01:00
2 min
220000 Schutzmasken für Wormser Klinikum
Die Krankenhausleitung hatte sich zuletzt noch bitter über das Land beschwert, weil es nicht für benötigte Schutzausrüstung sorge. Jetzt hat das Logistiker TST geholfen.
Von Roland Keth
Lokalredakteur Worms
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