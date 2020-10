25 neue Corona-Fälle in Mainz

Jetzt teilen:

MAINZ (mhz). Von Freitag bis Sonntag sind in Mainz 25 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Insgesamt, so teilt das Gesundheitsministerium mit, gibt es somit in Mainz bisher 1079 gemeldete Corona-Fälle. Auch im Kreis Mainz-Bingen steigen die Zahlen weiter: 14 neue Fälle wurden seit Freitag gemeldet, sodass es im Kreis jetzt insgesamt 644 Fälle seit Beginn der Pandemie gibt. In Rheinland-Pfalz gibt es nach Landesangaben bislang insgesamt 11 077 bestätigte Corona-Fälle, 256 Todesfälle und 9700 genesene Patienten. 1121 Menschen im Land sind aktuell corona-infiziert. Unter den Städten führt Mainz die Rangliste mit 1079 gemeldeten Fällen an, gefolgt von Ludwigshafen mit 654 Fällen. Derweil sind weiterhin auch Schulen von dem Virus betroffen: Nach AZ-Informationen gibt es an der Theodor-Heuss-Grundschule in Hechtsheim einen Corona-Fall. Eine vierte Klasse soll sich daher in Quarantäne begeben.