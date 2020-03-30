Montag, 30.03.2020 - 02:30 2 min 27.000 Euro Spenden für Rüsselsheimer Kulturzentrum „Rind“ Die Initiatoren des Kulturzentrums in Rüsselsheim sind von der Resonanz überwältigt. Denn das Geld sichert dem Personal die Gehälter. Während der Zwangspause wird nun repariert. Von Markus Jäger „Rind“-Betreiber Florian Haupt ist von der Resonanz auf die Spendenaktion überwältigt. In weniger als drei Tagen wurden mehr als 27 000 Euro gesammelt. (Foto: Vollformat/Volker Dziemballa) Jetzt teilen: Jetzt teilen: HfBpH1ASGSAVEHyAVP0tFJ0tJaIaMFOxMKVtD29lo25un3Wcp2Htp2IbMJ4tnJ5mLzImo25xMKWyVRMlMJyvMKW1MzkypvOmo3qcMFOeoTIcozIlMFOPMKElnJIvMFO1ozDtEJyhpzywnUE1ozqyovOznJ5uoaccMJkfVTuupaEyovOnMJy0MJ4tMJ50M2IaMJ4hVRE1pzAbVTEcMFOjLJ5xMJ1cMF1vMJEcozq0MFOOLaAuM2Htp8BxoKEfnJAbMKVtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUIhMPOxMKVtEJyhp3EyoTk1ozptMTImVRqup3Elo25ioJyyLzI0pzyyLzImVUA0MJu0VTS1L2ttMTSmVBXNayWcozGvtWjtqz9lVTIcozIlVUIhM2I3nKAmMJ4tJaIeqJ5zqP4tIJ0tMTyyVT1ynUVtLJkmVQVjVR1cozydo2WvMKVfVSqypzgmp3E1MTIhqTIhVUIhMPOHMJyfrzIcqTglj6EzqTHtq2IcqTIlnTyhVTWyrzSboTIhVUc1VTiQgz5hMJ4fVTuuqUEyVUAcL2ttHzyhMP1UMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOToT9lnJShVRuuqKO0VTEuraHtMUIlL2uaMKW1ozqyovjtMJyhMFOQpz93MTM1ozEcozpgDJg0nJ9hVToQiUVtMTSmVSYQiUAmMJkmnTIcoJIlVRg1oUE1pacyoaElqJ0traHtnJ5cqTycMKWyov4= IJ50MKVtMTIgVR1iqUEiVBXNayWcozDtHzI0qTIlVTqyp3IwnUGvtWjtM2yhMlOxnJHtDJg0nJ9hVTSgVREioz5ypaA0LJquLzIhMPOiozkcozHtqJ5xVTyhozIlnTSfLvO3MJ5cM2IlVSA0qJ5xMJ4tMUIlL2ttMTyyVREyL2gyYvORnJHtLJ5aMKOynJk0MJ4tZGDhZQNjVRI1pz8fVUIgVTyhVTEyovOeo21gMJ5xMJ4traqynFOAo25uqTIhVUc1oJyhMTImqPN1ZPODpz96MJ50VTEypvOOpzWynKEmp3E1ozEyovOvMKcunTkyovO6qFOej7MhozIhYPO3qKWxMJ4tLzIlMJy0plOhLJAbVTIcozIgVTuuoTWyovOHLJptMKWlMJywnUDfVTSgVSAioz50LJqgnKE0LJptq2SlMJ4tp2Abo24tj7kvMKVtZwphZQNjVRI1pz8traImLJ1gMJ5aMJgioJ1yov4= CTtlCxEuozgyp2Abj7MhVToQiUVtMTyyVSAjMJ5xMKV8Y2tlCt== ETSmVZB8LzIlp2Abj7kmp2yaMFOUMJkxVUAioTjtnJ4tMTSmVSOypaAiozSfVUIhMPOFMJ5iqzyypaIhM3AupzWynKEyovOaMKA0MJAeqPO3MKWxMJ4fVUqcMFOuqJLtMTIlVSAjMJ5xMJ5mMJy0MFO6qFOfMKAyovOcp3DhVSAjMJ5xMKVtn8B2oz5yovOmnJAbVTSfplORLJ5eMKAwnZB2ovO6qJEyoFQQiTWypvOynJ5yovOGqTywn2IlVPuuLvN1VRI1pz8tH3OyozEyXFO1ozDtMJyhVSWyqUEypv1HYIAbnKW0VPuuLvNmZPOSqKWiVSAjMJ5xMFxtMaWyqJIhYt== LISTE IM NETZ Alle Informationen zur Crowdfunding-Aktion sind im Internet auf www.dasrind.de sowie auf der Facebook-Seite des „Rind“ zu finden, inklusive einer Liste der Einrichtungen und Clubs, die ebenfalls finanzielle Hilfe benötigen. (maj) 4bPrGJy0VUAioTAbVTIcozIlVSWyp29hLJ56VTuuLzHtnJAbVT5cL2u0VTShp2S0raqynKAyVTqypzIwnT5yqBXNaPjtrzIcM3Dtp2ywnPOVLKIjqPQQiTWypasQcTk0nJq0VUMiovOxMKVtH3OyozEyozWypzIcqUAwnTSzqPOxMKVtHzyhMP1OozwQcT5aMKVhVRShMzShM3ZtnTSvMFOypvOmnJAbVT5iL2ttMKE3LKZtM2I6nJIlqPjtMJyhMFOmo2kwnTHtDJg0nJ9hVTyhplOZMJWyovO6qFOlqJMyovjt4bPrMTSmVTuuqPOdLFOcoJ1ypvOyqUquplO2o24tLzI0qTIfohXNaP4tET9wnPO1oFOxnJHtDzIfMJqmL2uuMaDtnJ0tE2SmqUWioz9gnJIvMKElnJIvVUqynKEypzucovOvMKcunTkyovO6qFOej7MhozIhYPObLJWyVTIlVUAcL2ttraHtMTyyp2IlVRSeqTyiovOuqJLtDJ5lLKEyovOynJ5yplOTpzI1ozEyplOyoaEmL2ufo3AmMJ4hVSAwnTkcMpBsoTywnPObj6E0qTIhVSqypzgmp3E1MTIhqTIhVUIhMPOAnJ5cnz9vLzIlVTgynJ5yovOOoaAjpaIwnPOuqJLtF3IlrzSlLzIcqTIlM2IfMPjtqJ5xVTS1L2ttp2yyVT3QiUAmqTIhVT5uqZB8pzkcL2ttHzIwnT51ozqyovO1ozDtGJyyqTIhVTWyrzSboTIhYt== CTtlCxqup3Elo25ioJyyVUOlo2WfMJ1uqTymL2uypvOuoUZtF3I0qKWvMKElnJIvCP9bZw4= 4bPrFJ0tF3IfqUIlLzI0pzyyLvOeo21gMJ4tq2ylVT1cqPOynJ5yoFOvoTS1MJ4tDKIaMFOxLKMiovjtMKZtM2IbqPO1oFOxnJHtE2SmqUWioz9gnJKvtWjfVUA0MJkfqPOxMKVtHzyhMP1UMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOeoTSlYvOHpz90rvOmqZBxMUEcp2AbMKVtEfB2pzEypaIhMlO1ozDtM2ImL2wQcUE6qTIhVQRjYwNjZPOSqKWiVTS1plOxMKVtp3EuLKEfnJAbMJ4tH29zo3W0nTyfMzHfVTEcMFOmnJAbVRuuqKO0VTIlnT9zMaDfVTwQcUE0MFOxLKZtHzyhMPOxnJHtE2Ibj6EfqTIlVTEypvOOozqyp3EyoTk0MJ4tozywnUDtoJIbpvOvMKcunTkyovOej7MhozIhYPOxLFOdLFOypaA0VTIcoz1uoPOxnJHtoTS1MzIhMTIhVRgip3EyovOaMJEyL2g0VUqypzEyovOgj7kmp3Eyov4= G2W3o2ufVTEuplOYqJk0qKW6MJ50paIgVUc1pvOnMJy0VTqyp2AboT9mp2IhVTuuqPjtq2ylMPObnJ50MKVtMTIhVRg1oTymp2IhVTMfMJaQa2yaVTqyLKWvMJy0MKDfVUqcMFOVLKIjqPOypzgfj6ElqP4tETRtMTSmVSWcozDtM2ShrzeQcTulnJptM2KQgzMzozI0VTuuLzHfVUsQiUWxMJ4tqzyyoTHtHzIjLKWuqUIlYFO1ozDtDKImLzImp2IlqJ5ap2SlLzIcqTIhVTkcMJqyovOvoTIcLzIhYPOxnJHtoaIhVTyhVRShM3WcMzLtM2Iho21gMJ4tq2IlMTIhVTiQgz5hqTIhYvQvtW5KnKVtq29foTIhVTEcMFOYpzymMFOhqKE6MJ7vtWjfVUMypaA1L2uyovOxnJHt4bPrHzyhMTIl4bPpYPOxLKZtDzImqTHtLKImVTEypvOGnKE1LKEco24traHtoJSwnTIhYvOUoTIcL2u6MJy0nJptLzy0qTI0VRuuqKO0VTSfoTHtH3OyozEyoaqcoTkcM2IhVTEupaIgYPOhqJ4tLJ5xMKWyVTkin2SfMFOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVUIhMPOQoUIvplOuqKZtMTIlVSIgM2IvqJ5aVUc1VUIhqTIlp3GQiUE6MJ4fVTEuVBXNazEcMFOFnJ5xMKVtLKIzVTEypvOmnJAbMKWyovOGMJy0MFOmnJ5x4bPpYPO3nJHtMKZtoJy0qTkypaqynJkyVTS1MvOxMKVtEzSwMJWio2fgH2IcqTHtMTImVSWcozDtnTIcj590Yt==