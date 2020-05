276 Wetterauer an Corona infiziert

Jetzt teilen:

Wetteraukreis (pdw). Die Zahl der nachgewiesenen Fälle von Corona-Infektionen im Wetteraukreis lag am gestrigen Donnerstag, 7. Mai, bei 276. Das ist eine Person mehr als am Vortag. 210 Personen (205) sind aus der Quarantäne wieder entlassen.

In stationärer Behandlung befanden sich gestern 38 Menschen, das sind sieben Personen mehr als am Mittwoch. Eine intensivmedizinische Behandlung ist derzeit bei acht Menschen nötig (neun). Zwölf Menschen sind an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Zahl der freien Normalbetten in den Kliniken im Wetteraukreis (Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim, Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim, Bürgerhospital Friedberg, Krankenhaus Schotten und Capio Mathilden-Hospital Büdingen) liegt aktuell bei 275, also zwei mehr als am Tag zuvor.

Die Zahl der freien Intensivbetten ohne Beatmung liegt bei acht (zwölf). Die Zahl der freien Intensivbetten mit Beatmung liegt bei 49 (44). Bei der Beurteilung der Zahlen freier und belegter Betten ist zu beachten, dass hier auch die Belegung mit Patientinnen und Patienten eingehen, die nicht an Covid-19 erkrankt sind.