Samstag,
01.08.2020 - 12:39
2 min
28 Infizierte: Corona-Ausbruch in Seniorenheim in Niedernhausen
Im Seniorenzentrum Theißtalaue in Niedernhausen ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Neben zahlreichen Bewohnern sind auch Mitarbeiter betroffen.
Von Beke Heeren-Pradt
Bezirksredakteurin (Sitz: Idstein)
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