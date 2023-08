28-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung auf Kirmes

Wittlich/Trier (dpa) - . Bei einer Auseinandersetzung auf einer Kirmes in der Innenstadt von Wittlich in Rheinland-Pfalz hat ein 28-Jähriger eine tödliche Stichverletzung erlitten. Zu der Tat soll es am frühen Samstagmorgen im Festbereich gekommen sein, wie die Polizei in Trier mitteilte.