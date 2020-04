294 Infizierte, 134 wieder gesund

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Die Zahl der mit dem Coronavirus im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms infizierten Personen hat sich in den vergangenen 24 Stunden um fünf auf 294 erhöht. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne. 134 Bürger, drei mehr als am Vortag, sind wieder gesund und konnten aus der Quarantäne entlassen werden (73 aus dem Landkreis und 61 aus der Stadt Worms). Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt.

Stand 15. April 2020, 16 Uhr, liegen dem Gesundheitsamt 294 schriftliche Bestätigungen infizierter Personen vor: Worms (142), Alzey (24), VG Alzey-Land (25), VG Wörrstadt (30), VG Wöllstein (5), VG Monsheim (15), VG Wonnegau (39) und in der VG Eich (14).

Zehn Personen aus dem Landkreis und fünf Personen aus Worms befinden sich in Krankenhäusern. Aus dem Landkreis ist in den vergangenen 24 Stunden eine weitere Frau, die an dem neuartigen Coronavirus erkrankt war, verstorben. Im Klinikum Worms sind insgesamt fünf Männer im Seniorenalter aus Worms und ein Mann im Seniorenalter aus dem Landkreis gestorben. In einem Altenheim in Worms verstarb eine Frau. Eine Frau aus Alzey verstarb in einem Mainzer Krankenhaus und eine weitere Frau aus dem Landkreis in einem Krankenhaus in Bingen. Somit sind aus Worms sechs Menschen und aus dem Landkreis drei Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.