30 Jahre Weltkrieg: „Onoda: 10.000 Nächte im Dschungel“

In zweieinhalb niemals langweiligen Stunden erzählt der 1981 in Paris geborene Regisseur Arthur Harari („Schwarzer Diamant“) die unglaubliche, aber auf Tatsachen beruhende Geschichte eines Mannes, der 30 Jahre lang auf einer tropischen Insel im Dschungel überlebt und einfach nicht wahrhaben will, dass der Krieg längst vorbei ist.