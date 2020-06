3000 Euro aus Alzey für Hilfsaktion des DRK

Jetzt teilen:

ALZEY - Der Vorsitzende des Ambassadorclubs Alzey, Thomas Bonengel, hat an den DRK-Kreisverband Alzey eine Spende seines Clubs in Höhe von 3000 Euro übergeben. Mit dem Geld werden nach Angaben von DRK-Kreisgeschäftsführer Norbert Günther insgesamt 300 Hilfspakete gepackt und an Tafelkunden ausgeliefert. Zusätzlich packt das DRK zu den gekauften Lebensmitteln aus eigener Initiative noch „Kleinigkeiten“, die insbesondere für die Kinder der Tafelkunden gedacht sind: Kleinspielzeug und Süßigkeiten.

Der Ambassadorclub Alzey hat gegenwärtig 35 Mitglieder, die sich bisher – neben weiteren gesellschaftlichen Aktivitäten – jeweils am ersten Donnerstag im Monat zu einem Clubabend trafen. „Wie haben in den letzten Wochen selbst erfahren, wie sehr wir diese Treffen wegen der Coronapandemie vermisst haben und der freundschaftliche Austausch der Mitglieder untereinander nur durch E-Mail möglich war“, stellte Clubpräsident Bonengel fest. Viel härter treffe es aber die Menschen, die seit Beginn der Coronakrise vom Lebensmittelbezug der Tafel in der Friedrichstraße ausgeschlossen seien. Zu Beginn der Coronainfektion musste auch die Tafel in Alzey schließen (wir berichteten), weil aus baulichen Gründen ein kontaktloser Zugang der Menschen untereinander nicht hergestellt werden konnte.

„Es gab auch andere Spendenvorschläge von Clubmitgliedern, wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, die Not vor der eigenen Haustür zu minimieren“, so Präsident Thomas Bonengel. Im DRK habe der Club einen idealen Partner gefunden, der große Erfahrung in der Versorgung von Menschen in Not und auch eine sehr gute Logistik zur Belieferung ehemaliger Tafelkunden aufgebaut habe.

Inzwischen ist die Tafel dabei, durch bauliche Maßnahmen den weitgehend kontaktlosen Umgang der Besucher untereinander herzustellen und die Besucherströme durch getrennten Zu- und Abgang voneinander zu trennen. Das dauere aber noch eine gewisse Zeit, deshalb müsse vorübergehend die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln gewährleistet sein.