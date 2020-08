36 Personen in der Stadt sind infiziert

Jetzt teilen:

Mainz (nsg). Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen ist über das Wochenende um 18 Fälle gestiegen. Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldet am Montagmittag drei Neuinfektionen im Landkreis Mainz-Bingen (davon ein Reiserückkehrer) und 15 neue Fälle in der Stadt Mainz (davon sieben Reiserückkehrer). Insgesamt wurden in Mainz damit bislang 822 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, im Landkreis waren es 532. Aktuell infiziert sind in Mainz 36 Personen und im Landkreis Mainz-Bingen 28 Personen. Die Maßzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche stieg für Mainz auf 12 an, im Kreis liegt sie bei sechs. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 28 in Mainz und bei 26 in Mainz-Bingen.