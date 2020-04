360°-Rundgang: Deutsches Weinbaumuseum in Oppenheim

Schauen Sie sich mit unserem 360°-Rundgang virtuell im Deutschen Weinbaumuseum in Oppenheim um. (Foto: Simon Rauh)

OPPENHEIM - Ein riesiges, vertikal geöffnetes Maul aus Blech, das einen stehenden Erwachsenen an einem Stück in seinen Schlund einzusaugen vermag – ein moderner Vollernter ist eine sehr beeindruckende Maschine. Respekteinflößend sind schon die Ausmaße und die komplexe Technologie, die sich zeigt, wenn man direkt vor, unter oder auch in einem Traubenvollernter steht. Das ist gefahrlos möglich und ein echtes Erlebnis in der Maschinenhalle des Deutsche Weinbaumuseum in Oppenheim.

Die 2005 erbaute Halle diente bereits als Konzertensaal und für Erntedank-Gottestdienste. Seit inzwischen vierzig Jahren gibt es das technische Museum, das sich mit allen Aspekten der Weinproduktion befasst. Die für diesen Frühling geplante Jubiläumsfeierlichkeiten, mussten aufgrund der Corona-Krise kurzfristig abgesagt werden – das Programm stand bereits fest.

Er zieht Besucher mit Geschichten seinen Bann

Hans-Richard Ullrich, Museumsleiter und erfahrener Winzer im Ruhestand, liebt die Geschichten um den Wein und versteht es, Besucher dadurch in seinen Bann zu ziehen. Zu jedem Werkzeug, jeder Rebe und allen Arbeitsschritten sprühen die Anekdoten: „Früher bin ich auch selbst noch beim Frost in den Weinberg gegangen, um die Weinbergfeuer anzuzünden. Wobei man damals alles mögliche verbrannt hat, um die Rebstöcke vor dem Frost zu schützen.“ Sein Weinberg lag auch am berühmten Roten Hang in Nierstein am Rhein, den er als Marke entwickelt hat. Nach dem Verkauf seines Weinguts, hat Herr Ullrich mit dem Museum eine neue Aufgabe gefunden. Fast täglich ist er dort und kümmert sich um die Ausstellungsstücke und die Verwaltung. Seit sechzehn Jahren profitiert das Museum von Ullrichs Persönlichkeit und seinem ehrenamtlichen Engagement, bei dem er seine Kontakte, seine Erfahrungen und auch seine Passion pflegen kann.

Zur Produktion einer 360°-Tour durch die Ausstellung für die Leser*innen der VRM-Zeitungen, wurde das Deutsche Weinbaumuseum einen Tag lang geöffnet.

VR-Brille

Diese Tour kann kann man auch mit einer VR-Brille wie der Oculus Go schauen:

www.thinglink.com/video/1311428244922171394

Die Tour auf dem Smartphone erleben

Wenn Sie ein mobiles Endgerät wie ein Smartphone nutzen, können sie die Perspektive einfach mit dem Finger ändern. Doch nicht nur das: Hinter den kleinen Symbolen verstecken sich außerdem Videos und Sie können durch die Ausstellungsräume navigieren.