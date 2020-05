360°-Rundgang: Kunsthalle Darmstadt

„Justus“ ist eine Arbeit von Ivana de Vivanco. (Foto: Justus Hamberger)

DARMSTADT - Knallrote Lippen, große Augen und eine markant herausragende Nase stehen direkt auf dem leuchtend-gelben Grund der Ausstellungswand. Was auf den ersten Blick wie ein lustiges, überdimensionales Rechteck-Smiley aussieht, wirkt schon im nächsten Moment gar nicht mehr so heiter und freundlich – im Gegenteil: Assoziationsketten zu einem Clownsgesicht, einem erzwungen-unnatürlichem Grinsen und beunruhigender Maskerade werden aktiviert. Die glasigen, rot unterlaufenen Augen fixieren den Betrachter mit fiebrigem Blick. „Justus“ ist eine Arbeit von Ivana de Vivanco, die bereits von weitem durch die gläserne Front der Kunsthalle sichtbar ist und die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Ausstellung „Super!“ lenkt. Zeitgenössische Werke von Ellen Akimoto, Mona Broschár, Ivana de Vivanco, Franca Franz und Stefanie Pojar werden in einer Gruppenausstellung präsentiert.

Gemeinsam mit dem Team der Kunsthalle haben die Künstlerinnen die Ausstellung kuratiert: „Das war ein Prozess, sehr intensiv von zwei Tagen, und der war nicht ganz einfach, weil es natürlich darauf ankam, dass jede Künstlerin zum Zuge kommt und keine der anderen in die Parade fährt“, erläutert Leòn Kempel, Leiter der Kunsthalle Darmstadt. „Wir sind mit den Bildern, mit den Serien um die Ecke gegangen, haben experimentiert und haben, wie der Teufel das Weihwasser, Symmetrie und Langeweile vermieden“. Das ist hier gelungen. „Super!“ verführt zum Verweilen und zum Um-die-Ecke-Denken. Hier kann man Geschichten entdecken und sich in Gedanken vertiefen. In Zeiten geschlossener Kultureinrichtungen ein wohltuender Ausbruch von dem Corona dominierten Alltag.

Zur Produktion einer 360°-Tour durch die Ausstellung für die Leser*innen der VRM-Zeitungen, wurde die Kunsthalle Darmstadt einen Tag lang geöffnet.

Mit der VR-Brille

http://www.thinglink.com/video/1316839755752669186

Mit dem Smartphone

Wenn Sie ein mobiles Endgerät wie ein Smartphone nutzen, können sie die Perspektive einfach mit dem Finger ändern. Doch nicht nur das: Hinter den kleinen Symbolen verstecken sich außerdem Videos und Sie können durch die Ausstellungsräume navigieren.