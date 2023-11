4 Meter tief: Arbeitsmodelle der Zukunft

Zu Beginn dreht sich alles um das Büro und warum es das, so wie wir es kennen, in Zukunft nicht mehr geben wird. Welche Raumkonzepte steigern das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und fördern gleichzeitig die Effizienz der Arbeitenden? Und was bedeutet der Trend-Begriff „New Work“ eigentlich? Darüber, und wie sich unsere Einstellung zu Arbeit verändern muss, spricht Volontärin Laura Bonaventura mit Expertin Susanne Busshart.