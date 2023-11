4 Meter tief: Das Büro der Zukunft

Sogenannte „Napping Rooms“, Räume, in die man sich für ein Nickerchen zurückziehen kann, gibt es in Japan schon seit Jahren. Auch in Deutschland kommt das Konzept langsam an, sagt Susanne Busshart. Dennoch erlebt sie bei dem Thema in deutschen Firmen noch Zurückhaltung und Unsicherheiten bei Angestellten.