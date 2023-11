4 Meter tief: Der neue Volontärs-Podcast der VRM

Innerhalb von vier Folgen, die einen inhaltlichen Block bilden, beleuchten die jungen Journalistinnen und Journalisten aus Mainz, Wiesbaden, Darmstadt und Mittelhessen spannende Themen, die ihre Generation bewegen. Jede Folge hat einen eigenen Host, der Gesprächspartner und Expertinnen im Studio begrüßt. Gemeinsam tauchen sie ein in aktuelle Fragestellungen, die junge Menschen bewegen – eben ein Deep Dive in DEIN Thema. Zum Start geben Nadja Bedoui, Helen-Phoebe Schuckert und Mike Dornhöfer im Teaser einen Einblick in den Entstehungsprozess des Podcasts.