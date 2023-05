40 Jahre Bananensprayer: Der Kunst-Rebell Thomas Baumgärtel

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine entrollte Baumgärtel an einer Kölner Hausfassade ein zehn Meter hohes Transparent, das den russischen Machthaber Wladimir Putin in Sträflingskleidung zeigt, versehen mit dem Wortspiel: „Put in prison“. „Das soll da so lange hängen, bis er wirklich im Gefängnis sitzt“, sagt Baumgärtel. Nach Moskau ziehe es ihn derzeit nicht: „Eher in die Ukraine. Da sind noch einige Museen, die ausgezeichnet gehören.“