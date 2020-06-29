Montag,
29.06.2020 - 03:00
3 min
50 Enthusiasten wollen das Mühltaler Steinbruchtheater retten
Der Verein „Bruchkultur 2020“gründete sich, um das legendäre Steinbruchtheater zu unterstützen. Doch dann kam auch noch Corona.
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