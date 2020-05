576 bekannte Fälle in Mainz

Jetzt teilen:

MAINZ - (slo). Die Zahl der offiziell bekannten Corona-Infektionen in Mainz liegt derzeit bei 576. Das teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Montagmittag mit. Am Vortag hatte die Zahl bei 575 gelegen. Von den 576 bisher bekannten Fällen gelten weiterhin 488 als wieder genesen.

Im Landkreis Mainz-Bingen liegt die Zahl der Infizierten bei 419 (+1). Davon sind 355 (+1) Menschen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis stieg um einen auf 24, in der Stadt Mainz stieg sie ebenfalls um einen auf 25.

In Mainz gibt es pro 100 000 Einwohner elf gemeldete Fälle in den letzten sieben Tagen (+1). Im Landkreis liegt diese Zahl derzeit weiterhin bei 7.