600 Menschen feiern in Groß-Gerau trotz Corona

KREIS GROSS-GERAU - Ein potenzieller größerer Corona-Ausbruch beschäftigt aktuell das Kreisgesundheitsamt Groß-Gerau. Eine nachweislich mit dem Virus infizierte Person hatte eine private Feier im Nordkreis besucht. An ihr hatten rund 600 Menschen teilgenommen, was den geltenden Bestimmungen zuwiderläuft. Derzeit sind im Kreis Zusammenkünfte bis maximal 250 Personen erlaubt. Ab Mittwoch, 20. August, wird die Zahl auf 150 abgesenkt. Ob der Infizierte bei der Feier eine größere Anzahl an Menschen angesteckt hat, ist zur Stunde noch unklar. Gesundheitsdezernent Walter Astheimer (Grüne) erklärte, dass noch keine größere Zahl bestätigt sei. Das Gesundheitsamt gehe derzeit der Frage nach, mit wem die betreffende Person Kontakt hatte. "Wir prüfen das genau ab."