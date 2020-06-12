Panorama

Aus aller Welt

mehr aus Aus aller Welt
plus
Freitag, 12.06.2020 - 03:05
4 min

75 Jahre Frieden: Aus dem Alltag eines Kriegsreporters

Als Kriegsberichterstatter war Stefan Pauli aus Nierstein dort auf der Welt, wo keiner freiwillig hinmöchte. Er weiß, was Krieg mit Menschen macht – und wie kostbar Frieden ist.

Lena Witte: Reporterin Rheinhessen
Von Lena Witte
Reporterin Rheinhessen
Die oberste Etage dieses Hochhauses brannte im Juni 1995, nachdem es von serbischen Brandbomben getroffen wurde. Serben riegelten Sarajevo seit dem 6. April 1992 für fast vier Jahre von der Außenwelt ab. Foto: Anja Niedrighaus/epa/dpa

Die oberste Etage dieses Hochhauses brannte im Juni 1995, nachdem es von serbischen Brandbomben getroffen wurde. Serben riegelten Sarajevo seit dem 6. April 1992 für fast vier Jahre von der Außenwelt ab. (Foto: Anja Niedrighaus/epa/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GxySHyAHEHyBVP0tGTIvMJ4tqJ5xVSA0MKWvMJ4toTyyM2IhVTEcL2u0VTWynJIcozShMTIlYvOYpzyyMlO1ozDtEaWcMJEyovOgLJ5wnT1uoPOuqJAbYvOALJ5wnT1uoPOlMJywnUDtMJyhVRM1ozgyYPO1oFOynJ4tEzI1MKVtraHtMJ50MzSwnTIhYPOxLKZtoT9xMKW0VUIhMPO2MKWvpzIhoaDtqJ5xVTS1MvOapzS1p2SgMFOKMJymMFOSoTIhMPO1ozDtE2I3LJk0VUMypzWlMJy0MKDhVREuplO3MJaQalOGqTIzLJ4tHTS1oTxtLKImVR5cMKWmqTIcovOhqKVtraHtM3I0YvORMKVtAwtgFfBxnUWcM2HtnTS0VUMcMJjtM2ImMJuyovOuqJLtMTyyp2IlVSqyoUDhVRSfplOYpzyyM3AlMKOipaEypvO3LKVtMKVtM2ShrvOhLJttMUWuovOuovOxMJ5yovjtMTyyVTyhVTEypvOypaA0MJ4tHzIcnTHtM2Iej6EgpTM0VBXNxlO1ozDtqzIloT9lMJ4tnTSvMJ4hVRIlVTuuqPOuqJAbVUAyoTWmqPOgMJulMKWyVR1uoTHtnJ4tGTIvMJ5mM2IzLJulVTqyp2Abq2IvqPjtoJIbpvOuoUZtMJyhoJSfVTEyoFOHo2DtnJ5mVRS1M2HtM2IvoTywn3DhVRIlVUqynpBsYPO3LKZtF3WcMJptq2yln2kcL2ttLzIxMKI0MKDhVRIlVUqynpBsVTS1L2tfVUquplOYpzyyMlOgnKDtGJIhp2AbMJ4toJSwnUDtqJ5xVUqyoTAbVTgip3EvLKWypljtrzIlLaWyL2ufnJAbMKZtE3I0VRMlnJIxMJ4tnKA0Yt==
DJkmVRgcozDtp3EuLKEyozkip2IlVRIfqTIlovO3qKWxMFOypvOcoFOTMJWlqJSlVQR5AGVtnJ4tMJyhMJ0tEzmQiTAbqTkcozqmoTSaMKVtp8B8MTkcL2ttqz9hVSA0qKE0M2SlqPOaMJWipzIhYvOGMJyhMFOSoUEypz4tnTSvMJ4tp2ywnPOxLKZtE2IfMPOzj7klVTEyovOGL2u1oTWyp3IwnPOcnUWypvOYnJ5xMKVtqz9gVR11ozDtLJWaMKAjLKW0YPOvMJyxMFOeo25hqTIhVTEuplOUrJ1hLKAcqJ0tLzImqJAbMJ4hVBXNayqyoz4tMUHtMKE3LKZtMKWlMJywnTIhVUqcoTkmqPjtoKImp3DtMUHtoJIbpvO0qJ4tLJkmVTShMTIlMrXNaPjtMTSmVTuuLzIhVUAcMFOxMJ4tF2yhMTIlovOvMJyaMJWlLJAbqP4tIJ5xVSA0MJMuovODLKIfnFObLKDtMKZtqzIlnJ5hMKWfnJAbqP4tGzSwnPOxMJ0tH3E1MTy1oFOxMKVtE2ImL2ucL2u0MFO1ozDtE2IloJShnKA0nJftnJ4tIZB8LzyhM2IhYPOJo2kioaEupzyuqPOvMJxtMTIlVSCQiTE3MKA0VSOlMKAmMFOcovOIoT0tqJ5xVTEypvOXo3IlozSfnKA0MJ5mL2u1oTHtnJ4tGpB8ozAbMJ4tnKA0VTIlVTIcozMuL2ttoT9mM2I6o2qyov4tGJy0VRgiMzMypvOcovOxMKVtFTShMPO1ozDtqzyyoPOdo3IlozSfnKA0nKAwnTIlVR5yqJqcMKWxMFO1ozDtnaIaMJ5xoTywnTIlVRSvMJ50MKIypzk1p3DtnJ0tE2Ijj6EwnlOvqJAbqTHtMKVtMJyhVSEcL2gyqPOhLJAbVSAuoJWcLF4tDJMlnJguYPOxnJImMJ4tqJ5vMJguoz50MJ4tF29hqTyhMJ50YPO3o2kfqTHtMKVtn2IhozIhoTIlozIhYt==
CTtlCxSzpzyeLFOcp3DtMfB8pvOcnT4tMJyhMFO6q2IcqTHtFTIcoJS0CP9bZw4=
4bPrDJMlnJguVT11p3ZtoJShVT3QgzqyovOiMTIlVT5cL2u04bPpYPOmLJq0VSA0MJMuovODLKIfnF4tEKVtnTS0VUAcL2ttqzIloTyyLaDhVRSzpzyeLFOcp3DtMfB8pvOcnT4traqynKEyVRuynJ1uqPjtMJyhMFOVMKW6MJ5mLJ5aMJkyM2IhnTIcqP4tIUWiqUbtLJkfMKVtHUWiLzkyoJHhVSElo3E6VTSfoTIlVSO1oUMypzoQcUAmMKVhVRIlVTymqPOcovOxMJ4tDfB8pzqypzglnJIaVTyhVRShM29fLFOaMKWuqTIhYPObLKDtoJy0MKWfMJW0YPO3nJHtMTyyVTMlLJ56j7MmnKAwnTHtDKWgMJHtMTyyVTkcLaymL2uyVRyhqzSmnJ9hVTygVSEmL2uuMPO6MKWmL2ufqJpfVTuuqPQQiTWypvOxMJ4tDfB8pzqypzglnJIaVTyhVSW1LJ5xLFOvMKWcL2u0MKDhVRIlVTkcMJW0VTEcMKAyovOYo250nJ5yoaDfVUIhMPOmolOfj6Emp3DtMKZtnJuhVT5cL2u0VTguoUDfVUqyoz4tnJugVUCQiTEuMaWcn2ShnKAwnTHtEaWyqJ5xMFjtMTyyVUIhqTIlVTEyoFOQo3WiozRgLzIxnJ5aqTIhVSAbqKExo3qhVTkynJEyovjtMJyhMFOBLJAbpzywnUDtp2AbnJAeMJ46VBXNayqyVTSlMFObqJ5apaxhVRAuovO5o3HtnTIfpPO1pm/vtWj=
Fotos
Die oberste Etage dieses Hochhauses brannte im Juni 1995, nachdem es von serbischen Brandbomben getroffen wurde. Serben riegelten Sarajevo seit dem 6. April 1992 für fast vier Jahre von der Außenwelt ab. Foto: Anja Niedrighaus/epa/dpa

Die oberste Etage dieses Hochhauses brannte im Juni 1995, nachdem es von serbischen Brandbomben getroffen wurde. Serben riegelten Sarajevo seit dem 6. April 1992 für fast vier Jahre von der Außenwelt ab. Foto: Anja Niedrighaus/epa/dpa

Stefan Pauli. Foto: Lena Witte

Stefan Pauli. Foto: Lena Witte

Zwischen April und Juli 1994 starben in Ruanda zwischen 500 000 und 1 000 000 Menschen. Das Bild zeigt französische Soldaten in einem Flüchtlingslager bei Butare. Foto: dpa

Zwischen April und Juli 1994 starben in Ruanda zwischen 500 000 und 1 000 000 Menschen. Das Bild zeigt französische Soldaten in einem Flüchtlingslager bei Butare. Foto: dpa

Foto:

4
ETSmVToQiUVtqzyyoTHtETI1qUAwnTHtMzIlozHtDJMlnJguVTuuqPOGqTIzLJ4tHTS1oTxtqzyyoTHtFzSbpzHtoTShMlOcovO1oaAypzHtI29boaccoJ1ypvOaMJWlLJAbqPjtq29foUEyVUcynJqyovjtq2SmVRIhqUqcL2gfqJ5ap3OioTy0nJftqzIloJSaYvOSpvObLKDtMfB8pvOxMJ4tH1qFVUIhMPOxLKZtJxETVTEipaDtM2IxpzIbqPjtq29bnJ4tp29hp3Dtn2S1oFOynJ4tHzIjo3W0MKVtMaWynKqcoTkcMlO3o2kfqTHhVRIlVTuuqPOIoJWlj7kwnTHtqJ5xVSWyqz9fqKEco25yovOypzkyLaDtqJ5xVTguoz4tp3E1ozEyozkuozptqz9hVUAynJ5yovOSnJ5mj6E0rzIhVTSfplOYpzyyM3AvMKWcL2u0MKWmqTS0qTIlVTIlrfBxnTkyov4=
ET9wnPOynJ5yVRMlLJqyVTmQcUAmqPOcnT4tozywnUDtoJIbpvOfo3Z6VREupzLtoJShVT1ipzEyovjtqJ0tH2AboTygoJIlMKZtraHtqzIlnTyhMTIlow8tFJ0tIUAwnTSxVTuuqPOypvOyplOuoUZtnaIhM2IlVR1uoz4tLzIiLzSwnUEyqPjtq2yyVTIcozHtn2kynJ5yVScunTjtqz9hVR1yoaAwnTIhVUWyM2IfpzIwnUDtM2ImL2ufLJAbqTI0VUq1pzEyYPO1oFOynJ5yovOgj7MaoTywnTIlq2Icp2HtoTShM2IhVRYQiUWaMKWepzyyMlOuLac1q2IhMTIhYvORnJImMFOPnJkxMKVtnJ0tF29jMvO3nKWxVSA0MJMuovODLKIfnFOhnJAbqPOgMJulVTkipl4=
DIE SERIE
Seit 75 Jahren leben wir in Frieden. Versöhnung ist seither Leitmotiv. Wie wirkt sich das auf das Leben der Rheinhessen aus? Wie kann man die Erinnerung an das Geschehene wachhalten? Welchen Wert hat Frieden in unserer Gesellschaft? Das beleuchten wir in unserer Serie.
CTtlCxSfplOGj7MfMT5ypvOynJ5aMKAjMKWlqQjinQV+
FJ4tM3YQgfBsqTHtGz90VTqypzyyqPOxMKVtHzIjo3W0MKVtp2IfLaA0VTyhVRShM29fLF4tDJkmVTShM2IvoTywnTIlVSCQgzkxozIlVUq1pzEyVTIlVT5yqJ4tITSaMFOfLJ5aVTyhplOUMJoQcT5aozymVTqyp3OypaW0YvQvtW5OqJLtMfB8ozLtHKIuMUWuqT1yqTIlovOinT5yVRMyoaA0MKVfVTSvMKVtoJy0VSWuqUEyohXNaPjtMKWcoz5ypaDtMKVtp2ywnP4tEJyhVSAwnTmQiUAmMJkypzkyLz5cplO3LKVtMTSmVTIvMJ5molO3nJHtMTyyVSMypzwQgaWyVTucoaEypvOUnKE0MKWhYvOSpvObLKDtozI1ovOYnJkiVUMypzkipzIhVTyhVTEcMKAyovOHLJqyov4tGzywnUDtLJWypvOmMJyhMJ4tGTIvMJ5mq2yfoTIhYt==
4bPrFJAbVTuuLzHtLKIwnPO2nJIfVRqfj7kwnlOaMJuuLaGvtWjfVUAuM3DtHTS1oTxhVRIlVTkyLaDtoz9wnP4tDKIwnPO3MJ5hVTShVUAynJ5ypvOBLKAyVTIcozHtGzSlLzHtqz9hVTIcozIgVRqlLJ5uqUAjoTy0qTIlVUcyqJq0YvOSnJ5gLJjtoaIlVTuuqPOxMKVtHzIjo3W0MKVtqJ0tFTyfMzHtM2IvMKEyovjtnTS0VTEyoFOGMJ5xMKVtM2ImLJq0BvQvtW5HLKImL2u0VT1cL2ttLKImYvOWL2ttn2ShovOhnJAbqPOgMJulYhXNaPORLFO3o2kfqTHtMKVtMJyhMzSwnPOhqKVtozSwnPOVLKImMF4tHzS1plOuqKZtFJ5xo25yp2yyovjtq28tMJyhVSEmqJ5uoJxtZwNjAPQQiTWypvOxnJHtHUWiqzyhrvOOL2IbVTqyMzIaqPO3LKVhVREcMKAyVSElLJsQgzEcMFjtMTyyVUAcL2ttMTRtLJWaMKAjnJIfqPObLKDfVTgioz50MFOypvOhnJAbqPOgMJulVTIlqUWuM2IhYvOnq2SlVTgioz50MFOypvOxnJHtDKIaMJ4tp2AboTyyj59yovjtqJ0tMTSmVRkynJDtozywnUDtLKImVTEypvOBj6EbMFOmMJuyovO6qFOgj7kmp2IhYvOKLKZtMKVtLJWypvOhnJAbqPOgMJulVTS1p2uuoUEyovOeo25hqTHfVUqupvOxMKVtE2ImqTShnlOgMJ5mL2ufnJAbMKVtGTIcL2uyov4=
CTtlCxyhVRI1pz9jLFOypaWynJAbqPjtq2SmVTyhVTgynJ5ypvOuozEypzIhVSWyM2yiovOaMJkuozp8Y2tlCt==
ETSmplO3nKVtnJ4tEKIlo3OuVTS1MvN3AFOXLJulMFOinT5yVRglnJIaVUc1pfB8L2gvoTywn2IhYPOynJ4tM2ShrzImVR1yoaAwnTIhoTIvMJ4fVTmQcUAmqPOGqTIzLJ4tHTS1oTxtozSwnTEyozgfnJAbVUqypzEyov4t4bPrI2ylVTuuLzIhVT1cqPOxMKVtMKIlo3QQcTymL2uyovOWoaEyM3WuqTyiovOyqUquplOypaWynJAbqPjtMTSmVTImVTyhVTgynJ5ypvOFMJqco24tMTIlVSqyoUDtM2yvqP7vtWjtFzIxMKZtGJSfYPO3MJ5hVTIlVR5uL2ulnJAbqTIhVUAcMJu0VT9xMKVtoTyyp3DtqJ5xVZB8LzIlVTEcMFOYpzyyM3AbMKWxMFO1ozDtF29hMzkcn3EyVTS1MvOxnJImMKVtI2IfqPOvMKWcL2u0MKDtq2ylMPjtq2ylMPOcnT0tMTSmVTWyq3Imp3DhVSMipvOuoTkyoFOyoKOznJ5xMKDtMKVfVTEypvOmolO2nJIfMFOYpzyyM3AmL2uuqKOfj6E0rzHtM2ImMJuyovObLKDfVTIcozHtM3Wij59yVREuozgvLKWeMJy0VTqyM2Ihj7kvMKVtMTIlVUMipzyaMJ4tE2IhMKWuqTyiov4t4bPrj5kvMKVtq2IfL2uyVRqlj6EvMJ4tqJ5mMKWyVSMipzMunUWyovOmpUWcozqyovOgqKAmqTIh4bPpYPOmLJq0VSOuqJkcYvOOqJMynJ5uozEypvO6qJqynTIhYPOmnJAbVTS1MvOuozEypzHtGJIhp2AbMJ4tMJyhoTSmp2IhYPOypzMunUWyovjtq2yyVUAcMFOfMJWyovjtq2IfL2uyVRuiMzMhqJ5aMJ4tqJ5xVSElj6E1oJHtp2yyVTuuLzIhVBXNxlOxLKZtnKA0VToQiUVtH3EyMzShVSOuqJkcVTEypvOGL2ufj7kmp2IfVUc1oFOPMKA0MJuyovOxMKZtEaWcMJEyoaAjpz9dMJg0plOSqKWipTRhVRIlVTuuqPOOozqmqPO2o3VtMJyhMJ0tEKWmqTSln2IhVUWyL2u0MKVtF3YQcTM0MFO1ozDtMzyhMTI0BvOSplOaMJuyVTEiL2ttnJ0tE3W1ozEyVTEupaIgYPOxnJHtLJ5xMKWyovO6qFOmMJuyovO1ozDtraHtoTIlozIhYPOxLKAmVUAcMFOuqJAbVR1yoaAwnTIhVUAcozDh
H3EyMzShVSOuqJkcYPOxMKVtMKWzLJulMJ4tnTS0YPO6qFO3MJkwnTIhVRqlLKImLJ1eMJy0MJ4tGJIhp2AbMJ4tMfBxnTyaVUAcozDfVTSvMKVtLKIwnPjtq2yyVUAcL2ttraqynFOxnJHtFTShMPOlMJywnTIhYPOxnJHtp2ywnPOvnKAfLJ5aVUMypzMynJ5xMKDtM2IaMJ7QiTWypvOmqTShMTIhYPOmLJq0BvQvtW5SnJ4tq2IhnJptoJIbpvOAMJ5mL2ufnJAbn2IcqPO3j7klMTHtqJ5mVTSfoTIhVTq1qUE1ov7vtWj=
Aus aller Welt Region Ticker Ticker-eo Ticker-wz Ticker-wkwt Ticker-ms Ticker-az Ort Rheinland-pfalz Mainz-bingen Vg-rhein-selz Nierstein Rheinhessen
Kommentare
nach oben