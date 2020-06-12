Freitag, 12.06.2020 - 03:05
4 min
75 Jahre Frieden: Aus dem Alltag eines Kriegsreporters
Von Lena Witte
Reporterin Rheinhessen
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DIE SERIE
Seit 75 Jahren leben wir in Frieden. Versöhnung ist seither Leitmotiv. Wie wirkt sich das auf das Leben der Rheinhessen aus? Wie kann man die Erinnerung an das Geschehene wachhalten? Welchen Wert hat Frieden in unserer Gesellschaft? Das beleuchten wir in unserer Serie.
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