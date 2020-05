75 Jahre Frieden: Redet mit den alten Leuten!

75 Jahre Frieden in Rheinhessen: wie sieht das aus?

Seit 75 Jahren leben die Europäer in Frieden. Versöhnung, Freundschaft, Einheit in der Europäischen Union sind seither Leitmotive. Wie wirkt sich das auf das Leben der Menschen in Rheinhessen aus? Wie kann man die Erinnerung an das Geschehene wachhalten, wenn die, die es erleben mussten und erzählen können, nicht mehr da sind? Und welchen Wert hat Frieden in unserer Gesellschaft, die wieder mehr mit extremen Positionen und nationalistischen Strömungen zu kämpfen hat?