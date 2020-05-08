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Freitag, 08.05.2020 - 15:45
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75 Jahre Frieden: Redet mit den alten Leuten!

Bevor die letzten Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs verschwinden, sollten wir ihnen zuhören. Unser Autor bereut das Versäumnis, seinen Großvater nicht mehr interviewt zu haben.

Frank Schmidt-Wyk: Reporter Rheinhessen
Von Frank Schmidt-Wyk
Reporter Rheinhessen
Menschen gehen nach Kriegsende auf einer Straße in Berlin an zerstörten Häusern entlang. Im Mai 1945 liegt nach fast sechs Kriegsjahren das "Dritte Reich" in Trümmern. Symbolfoto: dpa

Menschen gehen nach Kriegsende auf einer Straße in Berlin an zerstörten Häusern entlang. Im Mai 1945 liegt nach fast sechs Kriegsjahren das "Dritte Reich" in Trümmern. (Symbolfoto: dpa)

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75 Jahre Frieden in Rheinhessen: wie sieht das aus?
Seit 75 Jahren leben die Europäer in Frieden. Versöhnung, Freundschaft, Einheit in der Europäischen Union sind seither Leitmotive. Wie wirkt sich das auf das Leben der Menschen in Rheinhessen aus? Wie kann man die Erinnerung an das Geschehene wachhalten, wenn die, die es erleben mussten und erzählen können, nicht mehr da sind? Und welchen Wert hat Frieden in unserer Gesellschaft, die wieder mehr mit extremen Positionen und nationalistischen Strömungen zu kämpfen hat?
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Vor 75 Jahren endet der Zweite Weltkrieg: Die Amerikaner marschieren ein, von der Nahe über den Rhein bis nach Süd- und Mittelhessen. Es sind Tage zwischen Hoffnung und Angst, sinnlosen Morden und dem Gefühl von Freiheit. Eine multimediale Reportage
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