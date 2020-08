Jetzt teilen:

MAINZ (dri). Laut Mitteilung des Gesundheitsministeriums lag die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen in Mainz am Sonntagmittag bei 13. Am Samstag hatte die Zahl bei zwölf gelegen. Im gesamten Landkreis Mainz-Bingen lag die Zahl bei 19 und blieb damit im Vergleich zum Vortag unverändert.

Die Zahl der Infizierten stieg von Samstag bis Sonntag von 793 auf 796.