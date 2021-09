9/11 - US-Präsident gedenkt der Opfer

Überreste des World Trade Center in New York inmitten anderer Trümmer nach dem Terroranschlag auf die Gebäude am 11. September 2001. (Foto: Alexandre Fuchs/AP/dpa )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NEW YORK - US-Präsident Joe Biden will am 20. Jahrestag der Terrorattacken vom 11. September 2001 alle drei Anschlagsorte von damals besuchen. Das kündigte das Weiße Haus an. Biden werde gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill in New York wie auch am Pentagon nahe der Hauptstadt Washington und in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania an die Opfer erinnern.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Hier finden Sie unser umfangreiches 9/11-Dossier.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris werde mit ihrem Ehemann Doug Emhoff in Shanksville an einer separaten Veranstaltung teilnehmen und dann gemeinsam mit dem Präsidenten und der First Lady das Pentagon besuchen. Konkretere Details zu den Gedenkveranstaltungen nannte das Weiße Haus zunächst nicht.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie hier die Chronik der Ereignisse von 9/11

Am 11. September 2001 hatten islamistische Terroristen drei gekaperte Flugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington gesteuert. Ein weiteres entführtes Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Den Anschlägen fielen etwa 3000 Menschen zum Opfer.

11. September 2001: Rettungskräfte setzen ihre Suche nach Opfern fort, während Rauch aus den Trümmern des World Trade Center aufsteigt. (Foto: Beth A. Keiser/AP/dpa)

Lesen Sie hier nochmal die multimediale Chronologie der zentralen Ereignisse vom 11. September 2001.