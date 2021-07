98 Tote an der Ahr - Merkel kommt

Weitgehend zerstört und überflutet ist das Dorf Schuld im Kreis Ahrweiler nach dem Unwetter mit Hochwasser. Dabei hat die Flut Äste und Unrat ins Innere des Ortes gespült, wo sie sich auftürmen. (Foto: Boris Roessler/dpa)

KOBLENZ - Nach der Hochwasserkatastrophe ist die Zahl der Todesopfer in Rheinland-Pfalz auf über 90 gestiegen. Es sei zu befürchten, dass noch weitere Todesopfer hinzukämen, teilte die Polizei am Samstag mit. Mehr als 600 Menschen seien verletzt worden. Diese Zahl könne sich ebenfalls noch erhöhen. Auch mehr als zwei Tage nach dem Unglück werden noch Menschen vermisst.

In Rheinland-Pfalz ist der Kreis Ahrweiler Schwerpunkt der Katastrophe. Am Freitag hatte Innenminister Roger Lewentz (SPD) noch von 63 Todesopfern gesprochen. Die Zahl der Verletzten lag am Freitag noch bei 362.















Die Lage in den überfluteten Gebieten sei noch immer sehr angespannt, teilte die Kreisverwaltung am Samstag mit. Rund 1300 Einsatzkräfte aus ganz Deutschland würden vor Ort helfen. Der Schwerpunkt der Katastrophe liegt in Rheinland-Pfalz im Kreis Ahrweiler.

Merkel und Dreyer kommen am Sonntag an die Ahr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kommen am Sonntag ins Unwettergebiet im Nordwesten von Rheinland-Pfalz. Sie kommen in die Verbandsgemeinde Adenau in der Eifel, um sich zusammen mit den rheinland-pfälzischen Ministern Roger Lewentz (Innen), Anne Spiegel (Klimaschutz) und Daniela Schmitt (Wirtschaft) ein Bild von der Lage zu machen, wie das Mainzer Innenministerium am Samstag mitteilte.

Im Anschluss an einen Besuch im Eifeldorf Schuld, das schwer von der Unterwetterkatastrophe getroffen wurde, seien Statements zur aktuellen Lage und den Eindrücken vor Ort geplant. In dem 700-Einwohner-Dorf an der Ahr waren in der Nacht zum Donnerstag wegen Überflutungen und Dauerregen sechs Häuser eingestürzt. Außerdem wurden die Hauptstraße teilweise weggerissen und eine Brücke schwer beschädigt.

Freiwillige, die helfen wollen, sollten nicht zur Ahr kommen, teilte das Landratsamt Ahrweiler am Samstag mit. Nur koordinierte Hilfe sei echte Hilfe, hieß es. Die Polizei forderte unter anderem via Facebook dazu auf, auf keinen Fall in die die Hochwasserregion zu kommen.





Die Polizei in der Region warnte wegen der zerstörten regionalen Infrastruktur vor den Gefahren freiliegender Stromleitungen. "Unter Umständen können Stromleitungen auch noch aus mehreren Metern auch ohne direkten Kontakt lebensgefährlich sein", teilte die Polizei mit. Zudem wird der Kreisverwaltung zufolge die Polizeipräsenz aus Angst vor Plünderungen und wegen Hochwassertouristen erhöht.

Aufräumarbeiten in Ehrang

In dem vom Hochwasser ebenfalls massiv betroffenen Trierer Stadtteil Ehrang sind nach der Flut die Aufräumarbeiten in vollem Gang. "Da stapeln sich die Berge von Sperrmüll", sagte ein Stadtsprecher. Erste Anwohner gingen zurück in die Häuser. "Wer da geschlafen hat, hatte kein Wasser und keinen Strom." Betroffen sind der Stadt zufolge 670 Häuser, bei denen im Keller und Erdgeschoss fast alles zerstört wurde. Nach Einschätzung der Behörden können die ersten Bewohner aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Diese Straßen sind noch gesperrt

In vielen Ortschaften sei weiterhin das Strom- und Telefonnetz ausgefallen. Angehörige, Freunde oder Bekannte, die jemanden vermissen, können sich unter der Rufnummer 0800 6565651 bei der Polizei melden. Die Hotline sei rund um die Uhr erreichbar und nehme jeden Hinweis entgegen.

Bei den Sperrungen und Behinderungen handelt es sich um folgende Straßen (Stand 17.Juli, 16 Uhr): A61 Fahrbahnverengung (einspurig) zwischen Rastplatz Goldene Meile und Dreieck Sinzig, B9 Ahrbrücke Sinzig vollgesperrt, B266 ab Sinzig bis Heimersheim gesperrt, B257 ab Adenau bis Ahrbrück, sowie an Altenahr vorbei bis Kalenborn gesperrt, B258 NRW bis Müsch gesperrt, L73 Antweiler bis Schuld gesperrt, L76 NRW bis Kreuzberg gesperrt, L85 Kesseling bis Niederheckenbach gesperrt, L90 Herschbach bis Kesseling gesperrt, K29 Ahrbrück bis Lind gesperrt