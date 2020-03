99 Corona-Fälle in Darmstadt-Dieburg

Symbolfoto: Adobe.Stock

DARMSTADT-DIEBURG - Am Dienstag kamen elf neue gemeldete Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Darmstadt-Dieburg hinzu, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Somit liegt die Gesamtzahl jetzt bei 99 bestätigten Fällen. Die neuen Fälle verteilen sich auf Dieburg (4), Groß-Umstadt (3), Mühltal (2), Pfungstadt (2), Griesheim (1), Bickenbach (1), Otzberg (1), Alsbach-Hähnlein (1), Babenhausen (1), Messel (1).

Damit sind aus den einzelnen Kommunen bislang folgende Infektionszahlen gemeldet: Alsbach-Hähnlein: 1, Babenhausen: 5, Bickenbach: 4, Dieburg: 5, Eppertshausen: 4, Erzhausen: 5, Griesheim: 5, Groß-Bieberau: 1, Groß-Umstadt: 9, Groß-Zimmern: 8, Messel: 1, Modautal: 1, Mühltal: 9, Ober-Ramstadt: 3, Otzberg: 8, Pfungstadt: 12, Reinheim: 4, Roßdorf: 5, Schaafheim: 1, Seeheim-Jugenheim: 1, Weiterstadt: 7. Fischbachtal und - anders als in den vergangenen Tagen gemeldet - auch Münster haben noch keine Corona-Fälle. Wie viele der Fälle stationär behandelt werden müssen, teilt der Kreis nicht mit. Dies greife zu weit in die Persönlichkeitsrechte der Menschen ein, so Kreissprecherin Annika Schmid.