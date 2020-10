A49-Ausbau: Mehrere "Spontandemos" beschäftigen Polizei

Polizeibeamte stehen am Maulbacher Wald an ihren Fahrzeugen, während im Hintergrund Spezialgeräte bei Rodungsarbeiten im Einsatz sind. Der Konflikt um den Ausbau der Autobahn 49 in Nord- und Mittelhessen hat sich im Maulbacher Wald fortgesetzt. (Foto: dpa)

HOMBERG/OHM - Begleitet von weiteren Protestaktionen sind am Mittwoch die Waldrodungen für den Lückenschluss der A49 fortgesetzt worden. Erneut konzentrierten sich Arbeiten, Proteste und Polizeieinsatz auf den Maulbacher Wald bei Homberg (Ohm).

Das Polizei stufte die Proteste gegen die Waldrodungen an diesem siebten Einsatztag insgesamt als friedlich ein. Dies geht aus einer Pressemitteilung vom Mittwochabend hervor.

Neben den Baumfällarbeiten im Maulbacher Wald beschäftigten verschiedene, teilweise spontane, Versammlungen die Einsatzkräfte. Etwa eine Spontandemonstration von rund 15 Personen am Rastplatz Finkenwald an der A5, bei der es laut Polizei keine besonderen Zwischenfälle gab. Die Bewegung "Fridays for Future" demonstrierte zudem in Stadtallendorf. Auch diese Versammlung verlief laut der Polizei "ohne besondere Vorkommnisse".

"Um die Fällarbeiten im Maulbacher Wald gefahrlos durchführen zu können, mussten die Einsatzkräfte insgesamt acht Gebilde entfernen oder zurückbauen, darunter einen einsturzgefährdeten Hochsitz", heißt es vonseiten der Polizei weiter. Vier Personen habe die Polizei durch speziell ausgebildete Kräfte retten müssen. Im dortigen Sicherheitsbereich hielte sich 14 Personen auf, die von den Ordnungshütern aus dem Wald geleitet wurden.

Vereinzelt blockierten Ausbaugegnerinnen und -gegner Fahrzeuge der mit den Rodungsarbeiten betrauten Firmen. Der Polizei sei es jedoch gelungen, die Blockaden friedlich aufzulösen.