Ab in die Quarantäne

TESTSTATION AUTOBAHN

In Rheinland-Pfalz gibt es an folgenden Autobahnen Teststationen in Grenznähe:



Luxemburg (BAB 64, Parkplatz Markusberg, Fahrtrichtung Trier)



Belgien (BAB 60, Wankelstraße 16, Bitburg, von Belgien kommend)



Frankreich (BAB 65, In den Grabengärten 5, Landau, Achtung: Max-Planck-Straße 14, Landau ins Navi eingeben)



Öffnungszeiten: Die drei Autobahn-Teststationen haben nur samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.