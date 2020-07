Abbruch an Australiens Küste - Häuser drohen einzustürzen

Durch starke Brandung verursachte Küstenerosion an einem Strandabschnitt im Bundesstaat New South Wales. Foto: Darren Pateman/AAP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Darren Pateman/AAP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Canberra - Stürmisches Wetter und hohe Wellen nagen so stark an Australiens Ostküste, dass mehrere Wohnhäuser einzustürzen drohen. Zwei Anwesen seien bereits zum Teil zusammengebrochen, ein weiteres weise schwere Schäden an der Bausubstanz auf, berichtete der Australische Sender ABC.

Einsatzkräfte sperrten die Häuser demnach ab und zwangen die Bewohner, auszuziehen. Lokale Medien zeigten Videos und Bilder, auf denen ein Haus auf der Kippe steht, dessen Fundament von den Wellen bereits weggespült ist. Bei einem anderen Haus stürzten die Wände ins Meer. Auch an anderen Häusern nage die Erosion in Folge der stürmischen Wetterbedingungen, hieß es.

Bewohner am Ocean View Drive, 80 Kilometer nördlich von Sydney, wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, da heftiger Wellengang die Küsten beschädigt und bereits Teile von Anwesen fortgespült hat. Seit Donnerstag erlebt die Region Wellen, die sich bis zu elf Metern auftürmen und die Erosion beschleunigen.

Die Behörden in New South Wales warnten auch andere Anwohner, ihre Häuser könnten einstürzen. Die Strom-, Wasser- und Gaszufuhr entlang der Straße ist gestoppt. Mehr als 60 Häuser drohten beschädigt zu werden, hieß es. Bewohner schilderten, dass sie seit Jahrzehnten versuchten, Schutzwälle zu bauen. Doch die Behörden hätten sie daran gehindert.

© dpa-infocom, dpa:200718-99-837990/2