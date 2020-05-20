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Mittwoch, 20.05.2020 - 17:45
6 min. inkl. Video

Abgesagt: Kein "Besser als Nix!"-Festival im Rheingau

Zehnten Geburtstag hätte das „Besser als Nix!“-Festival in diesem Jahr gefeiert. Hätte. Zum Auftakt unserer Festival-Serie fragen wir: Was verpassen wir in Geisenheim im Corona-Sommer?

Denise Kopyciok: Volontärin
Von Denise Kopyciok
Volontärin

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Zwei mal Fünf: Zehn Jahre alt wäre das "Besser als Nix!"-Festival in diesem Jahr geworden. Sabine Rasim und Dirk Klinner sind von Anfang an bei der Organisation mit dabei. Foto: Denise Kopyciok

Zwei mal Fünf: Zehn Jahre alt wäre das "Besser als Nix!"-Festival in diesem Jahr geworden. Sabine Rasim und Dirk Klinner sind von Anfang an bei der Organisation mit dabei. (Foto: Denise Kopyciok)

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Die Serie


Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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Weiterführende Links
Dossier: Welche Festivals gibt es in der Region?
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