Abgesagt: Kein „Binger Open Air Festival“ auf dem Rochusberg

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Vorstandsvorsitzender Lukas Zurstraßen und Kassenwartin Fabienne Kohlberger organisieren seit mehr als zehn Jahre das Binger Open Air Festival mit.
(Foto: Denise Kopyciok)
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Die Serie
Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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