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Dienstag, 26.05.2020 - 12:30
5 min. inkl. Video

Abgesagt: Kein „Binger Open Air Festival“ auf dem Rochusberg

Eine leere Wiese und Köpfe voller Ideen – die jetzt ein Jahr warten müssen. Zum dritten Teil unserer Festival-Serie schauen wir nach Bingen: Was verpassen wir dort diesen Sommer?

Denise Kopyciok: Volontärin
Von Denise Kopyciok
Volontärin

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Vorstandsvorsitzender Lukas Zurstraßen und Kassenwartin Fabienne Kohlberger organisieren seit mehr als zehn Jahre das Binger Open Air Festival mit. Foto: Denise Kopyciok

Vorstandsvorsitzender Lukas Zurstraßen und Kassenwartin Fabienne Kohlberger organisieren seit mehr als zehn Jahre das Binger Open Air Festival mit. (Foto: Denise Kopyciok)

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Die Serie


Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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Weiterführende Links
Dossier: Welche Festivals gibt es in der Region?
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