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Freitag, 22.05.2020 - 12:45
6 min. inkl. Video

Abgesagt: Kein "Eurofolk-Festival", keine Flucht aus dem Alltag

Seit 1972 musste das „Eurofolk-Festival“ nie abgesagt werden. Dann kam Corona. Zum zweiten Teil der Festival-Serie schauen wir nach Ingelheim: Was verpassen wir dort diesen Sommer?

Denise Kopyciok: Volontärin
Von Denise Kopyciok
Volontärin

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So sähe es normalerweise zum Eurofolk unter der Burgkirche in Ingelheim aus: Dieses Jahr bleibt der Platz leer. Archivfoto: Thomas Schmidt

So sähe es normalerweise zum Eurofolk unter der Burgkirche in Ingelheim aus: Dieses Jahr bleibt der Platz leer. (Archivfoto: Thomas Schmidt)

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Die Serie


Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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Weiterführende Links
Dossier: Welche Festivals gibt es in der Region?
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