Freitag, 22.05.2020 - 12:45
6 min. inkl. Video
Abgesagt: Kein "Eurofolk-Festival", keine Flucht aus dem Alltag
Von Denise Kopyciok
Volontärin
FJ5aMJkbMJygVP0tZGx4ZvOmqTShMPOxLKZtCTV+4bPrEKIlo2MioTfgEzImqTy2LJmvtWj8Y2V+VPuSqKWiMz9fnlxtp2Abo24tMJyhoJSfVTS1MvOxMKVtF2yjpTHhVREcMFOGqTSxqPOWozqyoTuynJ0tnTS0qTHtMTIhVR9lM2ShnKAuqT9lMJ4tn2IcozHtE2IhMJugnJq1ozptMKW0MJyfqPjtMTSmVRMyp3EcqzSfVUAioTk0MFOhnJAbqPOmqTS0qTMcozEyov4tETIlVRqlqJ5xBvOOqJLtpaIhMPNlZP4jZQNtDfB8pzqypvOeLJ1yovOxLJ1uoUZtraIgVRI1pz9zo2keVUW1ozDtZGVhZQNjVRMyp3EcqzSfM8Bxp3EyYvOnqFO2nJIfYvOnqFOwnTSiqTymL2thVSc1VUqyozyaVZBpLzIlLzkcL2fhVREiL2ttMTSmVSEyLJ0toTyyj58tp2ywnPOhnJAbqPOmqT9jpTIhYPOmnJHtMTIgo25mqUWcMKW0MJ4tqJ5xVUMypzShp3EuoUEyqTIhVTIcovOcoTkyM2SfMKZtEzImqTy2LJjh
FJ4tMTyyp2IgVRcunUVtp2IcVTEuplOuozEypaZ6VBXNaxEuoJSfplObLJWyovO3nKVtqJ5mMKWyovNfE2IaozIl4bPMVTqyn2ShoaDfVTEuplO3LKVtMTyyVSA0LJE04bPpYPOypzyhozIlqPOmnJAbVR1cqT9lM2ShnKAuqT9lVRAupaA0MJ4tFzIhpl4tEfB8pvOXMJ5mVUsQcUWyVTImVTEcMKAyplOXLJulVTEuplN0BF4tCTRtnUWyMw0vVTu0qUOmBv8iq3q3YzMuL2Ivo29eYzAioF9yqKWiMz9fn2Myp3EcqzSfVvO0LKWaMKD9Vy9voTShnlV+EKIlo2MioTfgEzImqTy2LJj8Y2R+VTqyq2ImMJ4hVBXNaxEiL2ttnzI0raDtnKA0VTEuplOuozEypaZh4bPpVRyhVTEcMKAyoFOXLJulVTymqPOxMKVtEzIcozDtozywnUDtM3WynJMvLKVfVTIbMKVtqJ5mnJAbqTWupvjtLJWypvOxLJoQiUVtqJ1molOaMJoQcTuloTywnTIlYvORnJHt4bPrE2ImqJ5xnTIcqPOuoTkypvOPMKEynJkcM3EyohXNaPOmqTIbqPOvMJxtMTIhVSMypzShp3EuoUEypz4tnJ0tIz9lMTIlM3W1ozD6VQVjZwNtM2yvqPOyplO6qJ0tMKWmqTIhVR1uoPOeMJyhVRI1pz9zo2keYt==
ETyyVRSvp2SaMFOxMKZtEzImqTy2LJkmVUElnJMzqPOxnJHtDzImqJAbMKVhVR1cqUEfMKW3MJyfMFOmnJ5xVTImVUW1ozDtZl4jZQNtLzymVQDhZQNjVRWyp3IwnTIlYPOxnJHtnzIxMJ4tH29goJIlVToQiUVtMJyhVSqiL2uyozIhMTHtraIlVRW1pzqenKWwnTHtozSwnPOWozqyoTuynJ0tn29goJIhYvORLKZtqUWcMzM0VTSgVT1ynKA0MJ4tLJWypvOuqJAbVTEcMFOynUWyozSgqTkcL2uyovOCpzquozymLKEipzIhYvOJnJIfMFOmMJyyovOaMJMlqKA0MKDfVTImVUAynFOmL2u3MKVtMTSmVSEyLJ0traHtoJ90nKMcMKWyovjtp2SaqPOALKWcMF1Go3ObnJHtFTIcoTShMP4tH2yyVTymqPOxnJHtMKWmqTHtIz9lp2y0rzIhMTHtMTImVTqyoJIcoz7QiUE6nJqyovOJMKWynJ5mVTucoaEypvOxMJ0tEzImqTy2LJjhVRuynJkuozDtqJ5xVRcyoaZtp2y0rzIhVTS1MvOxMKVtGJS1MKVtqz9lVTEyoFOHo3VtraIgVSWip2IhM2SlqTIhVUIhqTIlVTEypvOPqKWan2ylL2uyYvOVMJyfLJ5xplOPoTywnlOvoTIcLaDtLJ4tMTIlVRMlMJyfnJAbqTYQiTuhMFObj6EhM2IhYvORo3W0VTSgVRkuM2IlMzI1MKVtnTS0qTHtMTSmVRMyp3EcqzSfVUAynJ5yovOIpaAjpaIhMlOaMJM1ozEyovQvtWZtqz9lVZB8LzIlVQHjVRcunUWyov4=
CTtlCvOOqKZtDaIlMl1KLJkxMJAeYHMyp3EcqzSfVTIhqUA0MJu0VRI1pz9zo2keCP9bZw4=
JaHtMTIhVRW1pzpgI2SfMTIwnl1TMKA0nKMuoUZtoaIlVUqyozyaMFOYnJkioJI0MKVtMJ50MzIloaDtnJ0tFUIhp3YQiTAeVTguoJIhVTyhVTEyovN2ZTIlVRcunUWyovOxnJHtF8B8oaA0oTIlYPOWoaEyoTkyn3E1MJkfMFO1ozDtGKImnJgypvOuqKZtM2ShrvORMKI0p2AboTShMQbtHzIcozuupzDtGJI5YPOTpzShrvOXo3AyMvORMJqyozuupzDto2EypvORnJI0MKWmVSCQiUMypzglj7kjVUA0LJ5xMJ4tLKIzVTEypvOPj7kbozHhVREuplOTMKA0nKMuoPOanJk0VTSfplOxLKZtMKWmqTHtEaWynJk1MaEeo256MKW0VTygVRkuozDhVRImVTWyM2ShovOuoUZt4bPrD2uuoaAiovOTo2keoT9lMFOWoaEypz5uqTyiozSf4bPpVUIhMPOyozEyqTHtoJy0VTEyoFQvtW5KLJkxMJAeVQx2VBXNxlOUMJqyozg1oUE1phXNaPO1ozDtnJ50MKWhMJ4tH3ElMJy0MKWynJIhVUIhMPOjo2kcqTymL2uypvORnJMzMKWyoacyov4=
D2Slp3EyovOXMJ5mVUqupvOgnKDtnJ0tE3YQiT5xqJ5ap3EyLJ0tMTImVRI1pz9zo2keYvOWovOWozqyoTuynJ0tp3EynUDtMTyyVTg1oUE1pzIfoTHtIzyyoTMuoUDtnJ0tEz9eqKZhVSqcpzgfnJAbVUOioTy0nKAwnPO3o2kfMJ4tMTyyVSMypzShp3EuoUEypvOhnJAbqPOmMJyhYvORLKZtp2SbMJ4tozywnUDtLJkfMFOmoljtVTEunTIlVUAjLJk0MKEyovOmnJAbVT5uL2ttMJyhnJqyovOXLJulMJ4tMJyhnJqyVR1cqTqfnJIxMKVtLJVtqJ5xVUA0LKW0MKEyovOxLKZtMTI6nJEcMKW0VBXNaaOioTy0nKAwnTKvtWjtG3Oyov1CnUVgEzImqTy2LJjtnJ4tGJScoabhVSAynKDtZGx3ZvObLKDtp2ywnPOxMKVtDJ5mpUW1L2ttMTImVRI1pz9zo2keplOhnJAbqPOaMpBxozEypaD6VREuplOTMKA0nKMuoPOmo2kfMFOynJ4tG3W0VTEypvOTpzIcnTIcqPO1ozDtMTImVUAyoTWmqTWyp3EcoJ10MJ4tGTIvMJ5mVUAynJ4hVBXNaxS1L2ttq2IhovOxLKZtMzSmqPOmL2uiovO3nJHtMJyhMFOIqT9jnJHtn2kcozq04bPpYPOmLJq0VRcyoaZh
Die Serie
Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
CTtlCxSlLzIcqPQQiTWypvOgMJulMKWyVRqyozIlLKEco25yovObnJ53MJp8Y2tlCt==
HaIhMPNlZPOZMKI0MFOupzWynKEyovOxLKZtM2ShrzHtFzSbpvQQiTWypvOcovOynJ5yoFOYMKWhqTIuoFOuovOxMKVtIz9lLzIlMJy0qJ5aVTEyplOSqKWiMz9fnl4tGJIbpzIlMFOUMJ5ypzS0nJ9hMJ4tLKWvMJy0MJ4tnTyhqTIlVTEyovOYqJkcp3AyovO6qKAuoJ1yov4tETSmVTgfLKOjMFOmqKOypvjtq2Icj58tGJSlnJHgH29jnTyyVRuynJkuozDhVRSfoTImVUqcpzDtnTyypvOvLKAcpl1xMJ1in3WuqTymL2ttMJ50p2AbnJIxMJ4hVREuplOeo3A0MKDtJzIcqPjtLJWypvQvtW5hqKVtp28tp2yhMPO3nKVtraHtMTIgVTqyq29lMTIhYPO3LKZtq2ylVUAcozDtqJ5xVTgioz50MJ4tp28tq2IcqPOeo21gMJ7vtWjfVUAuM3DtD2Slp3EyovOXMJ5mYt==
CTx+EKZtq2ylMPOaMKWuMTHtqzyyoPOxnKAeqKEcMKW0YPO3LKZtp3ymqTIgpzIfMKMuoaDtp2IcYvOKnKVtnTSvMJ4tMTSmVBXNaxI1pz9zo2keYHMyp3EcqzSfVrXNaPOaMJMlLJq0BvOGnJ5xVRMyp3EcqzSfplOmrKA0MJ1lMJkyqzShqQ8tFJ4tFJ5aMJkbMJygVTqynTIhVTEcMFOAMJyhqJ5aMJ4tLKImMJyhLJ5xMKVhVRgfnJAeMJ4tH2yyVTS1MvOxnJHtDzyfMTIlYwjinG4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwpjBTAxZ2SvYJLlMQRgAQR1AP1vZJV2YGyyAGx2MGEwMGV0ZvVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
GJSlnJHgH29jnTyyVRuynJkuozDtLKWvMJy0MKDtp2IcqPNlZQR3VTIbpzIhLJ10oTywnPOvMJygVRI1pz9zo2keVT1cqPjtp2IcqPO6q2IcVRcunUWyovOcp3Dtp2yyVTIlp3EyVSMipaAcqUcyozEyVTEyplOJMKWynJ5mYvOBMJWyovOOpzWynKDfVRMlMKIhMTIhYPOTLJ1coTyyVZB8LzIlozygoKDtMTyyVQV5YHeQcTulnJqyVTS1L2ttoz9wnPOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVToQiUVtMJyhVTqlo8BsMKZtEzImqTy2LJjhVRSvMKVtMTSmVUAynFOyplOcnUVtq2IlqP4t4bPrFJAbVTgioJ1yVTS1plOynJ5ypvOUMJ5ypzS0nJ9hYPOxnJHtqJ50MKVtMJyhMJ0tnT9bMJ4tGTIcp3E1ozqmMUW1L2ftp3EynUGvtWjfVUAuM3Dtp2yyYvORLKZtEzImqTy2LJjtp2IcVToQiUVtp2yyVUqcMFOynJ4tDKImLaW1L2ttLKImVTEyoFOOoTk0LJph
Weiterführende Links
CTtlCxg1oUE1pzIfoTHtDJk0MKWhLKEcqzHtnJ0tFJ50MKWhMKD8Y2tlCt==
I2IhovOxnJHtITSaMFOfj6EhM2IlVUqypzEyovjtMTShovOepzyvLzIfqBXNzKZtLzIcVRAupaA0MJ4tFzIhpl4tEaYQiTufnJ5aYPOGo21gMKVfVRI1pz9zo2keYIcynKDuVREcMKAyplOXLJulVToQcTkfqPOxLKZtMzkuL2thVBXNayqcpvObLJWyovOyplOuozqyMzShM2IhYPOuLzIlVTImVT5cL2u0VUc1VRIhMTHtM2IgLJAbqPjtMTSmVTymqPOynJ4tp2AboTygoJImVRqyMfB8nTjh4bPpVSqynKEypzqyLKWvMJy0MKDtq2ylMPO0pz90rzEyoFjtoJy0VSEyoTIzo25eo25zMKWyoacyovO1ozDto25fnJ5yVSOlo2qlLJ1gYvORnJHtF29mqTIhVUAynJIhVTWcp2uypvOcovQQiTWypaAwnTS1LzSlMJ0tHzSboJIhYPOzLKA0VTSfoTImVTwQcUE0MJ4tp2yyVTS1MvOxLKZtofBxL2umqTHtFzSbpvO1oJW1L2uyovOej7MhozIhYvORnJHtF8B8oaA0oTIlVTuuLzIhVTSfoTHtMTSmVRShM2Ivo3DtLzIeo21gMJ4fVTygVT7QcTAbp3EyovOXLJulVUc1VTgioJ1yov4tETyyVT1ynKA0MJ4tnZBxqUEyovOxnJHtEJyhoTSxqJ5aVTShM2Iho21gMJ4h
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vL29lo25uYJMyp3EcqzSfYKAioJ1ypv1uLzqyp2SaqP16IaN5MStvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzIwnT9so25fnJ5yVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APvN8p2AlnKO0VTSmrJ5wVUE5pTH9VaEyrUDinzS2LKAwpzyjqPVtp3WwCFViY3qcMTqyqUZho3OcozSlrF5wo20iMJ1vMJDhnaZvCwjip2AlnKO0Ct==
EJyhMFOeoTIcozHtj5kvMKWlLKAwnUIhMlOmo2kfMFOyplOuLzIlVQVjZwNtoz9wnPOaMJWyowbtETSmVRI1pz9zo2keVTSlLzIcqTI0VTShVTIcozIgVTEcM2y0LJkyovOYo256MKW0VT1cqPOxMJ4tF8B8oaA0oTIlovQvtWZtozywnUEmYPO3LKZtMTyyVR11p2yeMKVtMJttp2Abo24tLKIzM2I6MJywnT5yqPObj6E0qTIhYvQvtW5EqJSmnFOynJ4tqzylqUIyoTkyplOTMKA0nKMuoPOgnKDtMJyhMJ0tE3W1j58tozSwnPOWozqyoTuynJ3vtWjfVUAuM3DtFzIhpl4tDJkfMFN2ZPOYj7khp3EfMKVtnZBxqUEyovOxLKZtDJ5aMJWiqPOvMJgioJ1yovOvMJxtMTIgVR9hoTyhMF1TMKA0nKMuoPOgnKE6qJ1uL2uyovjtMTSzj7klVTWyn8BxoJIhVUAcMFOSnJ4gEUWcqUEyoPOcnUWypvOULJqyYt==
IJ5xVT7QcTAbp3EyplOXLJulClORLFObj6E0qTHtMTSmVRI1pz9zo2keVTIcM2IhqTkcL2ttAGNhVRc1Lzyfj6E1oFOaMJMynJIlqP4tFZBxqUEyYvORMKVtD29lo25uYIAioJ1ypvOlMJaQa3DtMJyhVRkiL2ttnJ4tMTIhVScynKEjoTShVBXNxlO3LJ5hVTEypvOlqJ5xMFOUMJW1paEmqTSaVTqyMzIcMKW0VUqcpzDfVTEuplO3nKAmMJ4tMTyyVSMypzShp3EuoUEypvOho2AbVT5cL2u0YvOPnKZtMTSbnJ4tnTIcj590VTImVUqupaEyov4=
CTx+I2IfL2uyVRMyp3EcqzSfplOanJW0VTImVUAioaA0VT5iL2ttnJ4tMTIlVSWyM2yiow8tF2kcL2gyovOGnJHtp2ywnPOxqKWwnPOxnJHtnJ50MKWun3EcqzHtF2SlqTHhCP9cCt==
CTyzpzSgMFO3nJE0nQ0vBGLjVvObMJyanUD9VwRkZwRvVTEuqTRgo3WcM2yhLJjgq2yxqTt9VwVmZwtvVTEuqTRgo3WcM2yhLJjgnTIcM2u0CFVlAmR4VvOmpzZ9Vzu0qUOmBv8iq3q3YaEbnJ5aoTyhnl5wo20iL2SlMP8kZmR1ZwR2BGpkBGt1ZmVkBGt3VvO0rKOyCFW0MKu0Y2u0oJjvVTMlLJ1yLz9lMTIlCFVjVvO3MJWenKEuoTkiq2M1oTkmL3WyMJ4toJ96LJkfo3qzqJkfp2AlMJIhVTSfoT93MaIfoUAwpzIyovOmL3WioTkcozp9Vz5iVw48Y2yzpzSgMG48p2AlnKO0VTSmrJ5wVUAlLm0vYl9wMT4hqTucozqfnJ5eYz1yY2cmMF9lMKAjo25mnKMyYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
CTx+EfB8pvOxnJHtMUWcqUEyVRMioTqyVTEypvOTMKA0nKMuoP1GMKWcMFOaMJu0VTImVT51pvO3MJ5cM2HtF2yfo21yqTIlVTEyovOFnTIcovOyoaEfLJ5aBvOOoFORnJIhp3EuMljtZwLhVR1unFjtLzkcL2gyovO3nKVtnT9wnPOuqJLtMTIhVSWiL2u1p2WypzptYFOuqJLtMTSmVPWPnJ5aMKVtG3OyovOOnKVtEzImqTy2LJjvYwjinG4=