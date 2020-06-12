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Freitag, 12.06.2020 - 12:30
5 min. inkl. Video

Abgesagt: Kein „James Wood“, keine Mini-Fusion in Wetzlar

Mit dem „James Wood“ entsteht in Mittelhessen für einen Tag ein großer „Spielplatz für Erwachsene“ unter freiem Himmel. Zum achten Teil unserer Festival-Serie geht es nach Wetzlar.

Denise Kopyciok: Volontärin
Von Denise Kopyciok
Volontärin

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Bunte Girlanden in der Luft und schnelle Beats beim "James Wood"-Festival. In diesem Jahr fällt das aus. Foto: Tufan Turan

Bunte Girlanden in der Luft und schnelle Beats beim "James Wood"-Festival. In diesem Jahr fällt das aus. (Foto: Tufan Turan)

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Die Serie


Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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Weiterführende Links
Dossier: Welche Festivals gibt es in der Region?
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