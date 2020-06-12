Abgesagt: Kein „James Wood“, keine Mini-Fusion in Wetzlar

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Bunte Girlanden in der Luft und schnelle Beats beim "James Wood"-Festival. In diesem Jahr fällt das aus.
(Foto: Tufan Turan)
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Die Serie
Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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