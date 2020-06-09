Dienstag, 09.06.2020 - 12:30
6 min. inkl. Video
Abgesagt: Kein „Karben Open Air“, keine Plattform für regionale Künstler
Von Denise Kopyciok
Volontärin
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Die Serie
Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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