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Dienstag, 09.06.2020 - 12:30
6 min. inkl. Video

Abgesagt: Kein „Karben Open Air“, keine Plattform für regionale Künstler

Die Musikschule und die Stadtkapelle sind normal feste Programmpunkte beim „Karben Open Air“. Zum neuen Teil der Festival-Serie schauen wir uns den Ort Karben hinter Frankfurt an.

Denise Kopyciok: Volontärin
Von Denise Kopyciok
Volontärin

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Ein voller Festplatz und eine erleuchtete Bühne - das gibt es im Corona-Sommer in Karben nicht. Foto: Karben Open Air

Ein voller Festplatz und eine erleuchtete Bühne - das gibt es im Corona-Sommer in Karben nicht. (Foto: Karben Open Air)

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Die Serie


Festivals gehören für viele Menschen zum Sommer dazu. Doch bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Was verpassen wir da eigentlich an kleinen, unabhängigen Veranstaltungen in der Region? Ein Blick in die Festival-Szene im VRM-Gebiet.
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Weiterführende Links
Dossier: Welche Festivals gibt es in der Region?
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