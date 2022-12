Abkehr von klassischen Weihnachtsliedern - Hauptsache Singen

Meister sagte, Singen sei immer noch sehr beliebt. „Ob unter der Dusche, im Auto oder in den zahlreichen Amateurchören - Menschen singen, was sie täglich hören, was sie auswendig können, weil sie es im Ohr haben“, erläuterte der Pianist und fügte hinzu: „Das sind eben nicht mehr in erster Linie Lieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ mit ihrem religiösen Hintergrund.“