„Abschied ist ein scharfes Schwert“: Roger Whittaker ist tot

Zu seinem Stil fand Roger Whittaker erst nach ein paar Jahren. Die erste Single „The Charge Of The Light Brigade“ von 1962 war noch eine pompöse Country-Nummer. Das komplett gepfiffene Instrumentalstück „Mexican Whistler“ wurde 1967 sein erster Hit in Großbritannien. Zwei Jahre später gelang ihm mit der Ballade „Durham Town“ der Durchbruch. Lieder wie „The Last Farewell“ oder „Indian Lady“ machten Roger Whittaker bald auch in anderen Ländern populär. Sein berühmtester Fan war der frühere US-Präsident George H. W. Bush, der ihn zu sich einlud und auf dessen Goldener Hochzeit Whittaker sang.