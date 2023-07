Abschied von Jane Birkin in Paris

Paris (dpa) - . Im Beisein von Familie und von Stars aus der Kulturszene ist die britisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin in Paris beerdigt worden. An der Trauerfeier in der Kirche Saint-Roch nahmen Musik- und Filmstars wie Catherine Deneuve, Maïwenn, Carole Bouquet, Etienne Daho und Benjamin Biolay teil, wie unter anderem der Fernsehsender „BFMTV“ berichtete. Auch Frankreichs Première Dame Brigitte Macron und die französische Kulturministerin Rima Abdul Malak wurden gesichtet.