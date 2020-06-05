Freitag,
05.06.2020 - 02:00
2 min
Abstimmen mit Abstand in Groß-Bieberau
Groß-Bieberaus Stadtverordnete treten erstmals seit Beginn der Krise wieder vollzählig zusammen. Plastiktüten über den Mikrofonen sollen die Redner schützen.
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